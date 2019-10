Cabelo ressecado: confira duas receitas de máscaras capilares caseiras

Elas ajudam a restaurar a hidratação, o brilho e a vitalidade dos cabelos

Você costuma cuidar do seu cabelo? Se não, chegou a hora de ser adepto de máscaras capilares caseiras. Elas ajudam a restaurar a hidratação, o brilho e a vitalidade dos cabelos secos. Confira duas opções de máscara capilar:

1- Leite e mel: essa combinação hidrata os fios, tira a umidade, ajuda a remover as células mortas e ainda aumenta o brilho.

Como Fazer

Ingredientes:

– ½ copo de leite integral

– 1 colher (de chá) de mel

Modo de preparo:

– Coloque o leite em uma panela e aqueça um pouco. Adicione o mel lentamente e mexa para misturar os ingredientes;

– Depois que esfriar, coloque a mistura em uma recipiente spray;

– Pulverize nos fios e no couro do cabelo, depois coloque uma touca e deixe a mistura agir por 25 min. Terminado o processo, enxague os cabelos e lave com um shampoo.

2- Óleo de cenoura e abacate: esses itens deixam o cabelo mais sedoso e revitalizado.

Como Fazer

Ingredientes:

– 4 gotas de óleo de cenoura

– 1 colher (de sopa) de óleo de abacate

– 1 gema de ovo

– 3 colheres (de sopa) de iogurte natural

Modo de preparo:

– Misture todos os ingredientes usando o liquidificador até ficar homogêneo. Depois que lavar normalmente, coloque a mistura no cabelo e deixe agir por 15 min;

– Depois enxague os cabelos usando água morna e água fria. Faça a finalização com água fria para aumentar o brilho.

