Do G1: AP confirma 1º caso de sarampo após 22 anos, diz Vigilância

Vítima foi mulher de 32 anos que disse não ter saído do estado, mas que pode ter tido contato com visitantes de estados do Nordeste.

John Pacheco

A Superintendência de Vigilância em Saúde confirmou nesta quarta-feira (16) o registro de um caso de sarampo no Amapá após duas décadas. A vítima foi uma mulher de 32 anos que apresentou os sintomas em agosto, mas como o estado não registrava pacientes desde 1997, foram feitos vários exames, inclusive na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que atestaram a doença.

O caso foi registrado em Macapá e durante a investigação a mulher, que não teve complicações, informou que não deixou o estado, mas acreditava ter tido contato com visitantes de estados do Nordeste, como Maranhão e Ceará, que registraram casos.

Veja íntegra da matéria no G1 AP

Curtir isso: Curtir Carregando...