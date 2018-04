Nasa revela possibilidade de vida alienígena nas nuvens de Vênus; entenda

Desconfianças começaram após astrônomos identificarem manchas escuras nas nuvens de Vênus, o que poderiam representar elementos microbianos

Um estudo desenvolvido pela Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) trouxe à tona, mais uma vez, a discussão acerca da possibilidade de existência de vida extraterrestre. No entanto, dessa vez, a hipótese mira em um lugar ainda mais inusitado: as nuvens giratórias de Vênus. Segundo o Daily Mail , as desconfianças começaram após astrônomos identificarem manchas escuras nas nuvens do planeta, o que representariam resquícios de elementos microbianos.

No estudo – realizado em conjunto entre os pesquisadores da Universidade de Columbia e do Instituto de Ciência Planetária de Tuscon, Estados Unidos – a equipe da Nasa indicou, por meio de análises comparativas, que matérias da biologia terrestre poderiam sobreviver dentro das nuvens ‘rodopiantes’ de Vênus, o segundo planeta mais próximo ao Sol.

“Para testar as ideias aqui apresentadas, evidenciamos a necessidade de um estudo químico, bioquímico e microbiológico integrado, com foco na sobrevivência e na espectroscopia de microrganismos terrestres sob as condições das nuvens de Vênus”, informaram os cientistas no artigo.

Veja mais no Último Segundo – iG