Campanha Janeiro Roxo quer sensibilizar população sobre a Hanseníase

Manchas brancas ou avermelhadas na pele com perda de sensibilidade são sinais da hanseníase. Para alertar a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) se prepara para o início das ações de promoção e prevenção à doença nas Unidades Básicas de Saúde. A abertura da campanha acontecerá nesta sexta-feira, 19, na UBS Pacoval, e se estenderá ao longo da semana para as demais unidades.

Até 31 de janeiro, Dia Mundial de Luta Contra a Hanseníase, serão desenvolvidas atividades como palestras, rodas de conversa, exames dermatoneurológicos e busca ativa de casos novos. “O objetivo é alertar a população sobre os sinais e sintomas da hanseníase e incentivar a procura pelos serviços”, explica a coordenadora do Programa Municipal de Combate à Hanseníase, Lucileide Mafra.

Segundo ela, em 2017 foram confirmados 72 pacientes com a doença no município de Macapá. Até o momento, nenhum caso novo foi registrado. “A orientação é que as pessoas procurem uma UBS assim que perceber o aparecimento de manchas, de qualquer cor, em qualquer parte do corpo, principalmente se ela apresentar diminuição de sensibilidade ao calor e ao toque”, reforça Lucileide.

A hanseníase

É uma doença crônica, infectocontagiosa e transmitida de uma pessoa doente, que não esteja em tratamento, para uma pessoa saudável suscetível. Embora tenha cura, a doença pode causar incapacidades físicas, se o diagnóstico for tardio ou se o tratamento não for feito adequadamente. Após iniciado o tratamento, que é gratuito e oferecido na rede básica do Município, o paciente para de transmitir a doença quase imediatamente.

Jamile Moreira