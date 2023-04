Xi fala pela primeira vez com Zelenksy e diz que enviará representante da China à Ucrânia para negociar paz

Chinês garantiu que, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, não vai ‘observar o conflito de longe’ ou ‘colocar mais lenha na fogueira’

Pela primeira vez desde que a guerra na Ucrânia começou, o presidente chinês, Xi Jinping, conversou com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky. Até agora o chinês, que se opõe as sanções contra Moscou e se diz neutro, só tinha falado com Vladimir Putin e chegou a fazer uma viagem oficial a Rússia. “Tive uma longa e significativa conversa por telefone com o presidente Xi Jinping. Acredito que esta ligação, assim como a nomeação do embaixador da Ucrânia na China, dará um forte impulso ao desenvolvimento de nossas relações bilaterais”, escreveu Zelensky em sua conta no Twitter.

De acordo com a imprensa estatal chinesa, durante uma longa conversa, de duração de aproximadamente duas horas, Xi disse a Zelensky que a China enviará um representante especial do governo para os assuntos da Eurásia para visitar a Ucrânia e outros países com o objetivo de “realizar uma comunicação profunda com todas as partes sobre uma solução política para a crise”, acrescentando que, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, não vai “observar o conflito de longe na esperança de obter benefícios ou colocar mais lenha na fogueira”.

Durante a conversa, ele também reiterou que o diálogo e a negociação são a única saída para o fim do conflito que se encaminha para o segundo ano. Em fevereiro, quando a guerra fez seu primeiro aniversário, a China apresentou um projeto para mediar em cessar-fogo. A Rússia recebeu as sugestões positivamente, diferente de Estados Unidos e países europeus que rejeitaram logo de cara.

