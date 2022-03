Hoje é doa mumdial do Transtorno Bipolar

DIA 30 DE MARÇO DE 2022:

Dia Mundial do Transtorno Bipolar [O Dia Mundial do Transtorno Bipolar (World Bipolar Day – WBD) é uma iniciativa da International Society for Bipolar Disorders, configurando-se em um momento de união solidária em torno dos objetivos de aumentar a conscientização e a aceitação da doença, eliminar o estigma social, bem como promover a excelência no seu atendimento clínico e o financiamento de pesquisas. É celebrado no dia 30 de março, data de nascimento do pintor holandês Vincent Van Gogh, postumamente diagnosticado como provável portador do transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma doença do cérebro que causa mudanças anormais de humor, energia e níveis de atividade, além de afetar a capacidade de levar adiante tarefas do dia a dia].

Dia Mundial da Juventude [Dia foi instituído no ano de 1985, enquanto se comemorava o ano internacional da juventude promovido pela Organização Mundial das Nações Unidas – ONU].

– Os homens afro-americanos conquistam direito de voto nos EUA [Em 1870, o direito de votar foi estendido aos negros com a vigência da 15ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos. Essa emenda veio a garantir que “o direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não poderia ser negado ou cerceado pelos Estados Unidos, nem por qualquer estado da federação, seja por motivo de raça, cor ou de prévio estado de servidão”].

Os primeiros protestos do Dia da Terra são realizados em Israel, Palestina no dia 30 de março de 1976 [É comemorado anualmente em 30 de março e marca, para os palestinos, os eventos ocorridos nesse dia, quando uma greve geral e passeatas foram organizadas nas cidades árabes de Israel – da Galileia ao Negueve –, em reação ao anúncio do plano israelense de expropriação de uma área na Galileia – por “razões de segurança e para construção de assentamentos”. Além disso, uma área ainda maior, situada em três aldeias na área de Al-Mil, foi declarada zona militar fechada, visando a construção de nove assentamentos judaicos. Os árabes de Israel responderam com uma greve geral e manifestações de rua. O exército israelense reprimiu as manifestações, e seis árabes foram mortos, na área de Al Jahil].

Nascimento de Vincent Willem van Gogh em Zundert, a 30 de março de 1853. Van Gogh foi um pintor pós-impressionista holandês. Considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental, criou mais de dois mil trabalhos ao longo de pouco mais de uma década, incluindo 860 pinturas a óleo, grande parte das quais, concluídas nos seus últimos dois anos de vida. As suas obras incluem paisagens, natureza-morta, retratos e autorretratos, caracterizados por cores dramáticas e vibrantes, além de pinceladas impulsivas e expressivas, que contribuíram para as fundações da arte moderna e trouxeram distinção para o estilo do pintor. Durante a sua vida, Vincent teve episódios psicóticos e delírios, temendo pela sua estabilidade mental e negligenciando frequentemente a sua saúde física, por um lado, ao não manter uma alimentação regular e, por outro lado, bebendo muito. Sua amizade com Gauguin terminou numa briga que culminou com um ataque de fúria de Van Gogh, durante o qual, cortou parte de sua própria orelha esquerda com uma lâmina. O artista faleceu em Auvers-sur-Oise, a 29 de julho de 1890].

-Nasce, em Barreirinha (AM), o poeta Thiago de Melo (30/03/1926), autor de Mormaço na Floresta, Estatutos do homem, Faz Escuro, mas eu canto: por que a manhã vai chegar. Amadeu Thiago de Mello foi um poeta e tradutor brasileiros3. Foi considerado um dos poetas mais influentes e respeitados no país, reconhecido como um ícone da literatura brasileira. Durante a ditadura (1964-1985) foi preso e depois exilou-se no Chile, onde encontrou Pablo Neruda, um amigo e colaborador. Seu poema mais conhecido é Os Estatutos do Homem, onde o poeta chama a atenção do leitor para os valores simples da natureza humana. O poeta morreu em sua casa, durante o sono, aos 95 anos, no dia 14/01/2022.

Dia de São João Clímaco [Também conhecido como João da Escada, João Escolástico e João Sinaíta, foi um monge cristão do século VI do mosteiro no Monte Sinai. Seu nome deriva do grego “klímax”, que significa “escada” e a sua ascensão espiritual correspondente. Ele nasceu em Constantinopla e morreu em 649 d.C., Monte Sinai, Egito. Sua festa litúrgica: 30 de março].

………………………………

(Pesquisa, seleção, edição e condensação dos textos: Paulo Tarso Barros.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...