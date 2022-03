Contabilidade: porque esta área cresce tanto no Brasil e qual sua importância durante a pandemia?

O mundo globalizado faz com que raramente tenhamos a oportunidade de nos desconectar ao longo do dia, quadro que foi drasticamente intensificado durante a pandemia, principalmente devido ao avanço do home office e do ensino remoto.

As pessoas, atualmente, estão extremamente ocupadas e imersas em suas próprias funções, de tal maneira que até a própria gestão financeira se torna um grande desafio nos dias de hoje, para a maior parte das pessoas em um mundo moderno.

Neste cenário, o profissional em contabilidade e finanças brilha, exatamente por ter uma gama de trabalho e clientes, principalmente neste quadro de pandemia, muito grande, de modo que o emprego é quase garantido para este profissional, sempre.

Afinal de contas, quem paga o próprio imposto de renda em 2022 sem o auxílio de um contador que atire a primeira pedra.

Mas muito além do imposto de renda, o contador é um profissional notável por suas características de gestão e organização, tornando-o extremamente capacitado para atuar em um mundo moderno e globalizado.

O resultado disso é que o curso superior na área de ciências contábeis está flutuando entre os mais procurados do país, ultimamente, representando grandes possibilidades empregatícias para quem se forma nesta área.

Mas para entendermos realmente até onde vai a importância deste profissional, é necessário que todo o curso de ciências contábeis seja avaliado, incluindo sua grade curricular, sua carga horária, temas para monografia e TCC em contabilidade e auditoria e também o leque de atuação que este profissional terá depois de formado.

Como é o curso superior em ciências contábeis? Por que ele é tão buscado?

De acordo com sua definição clássica e brusca fornecida pelo Wikipédia, a contabilidade nada mais é do que uma área de estudo que irá analisar patrimônios e seus administradores, ou seja, analisar as finanças de determinadas empresas e pessoas.

A contabilidade, de maneira geral, pode ser dividida em algumas áreas de interesse, sendo que algumas das mais recorrentes e escolhidas por contabilistas são:

Contabilidade Tributária Contabilidade Gerencial Finanças Gestão Empresarial

Logo, é extremamente comum que temas para TCC de contabilidade em 2022 sejam diretamente relacionados a estas subáreas, que no momento se encontram até um pouco saturadas no mercado.

Se você for buscar por temas de monografia em contabilidade e gestão, ou projetos acadêmicos na área, verá a importância que estes perfis específicos de contadores possuem para as pessoas, sobretudo em estados renegados pelo governo federal.

Os projetos de pesquisa destas áreas são geralmente voltados para elaborar metodologias e maneiras de auxiliar as pessoas a lidar com suas obrigações e gestão financeira, fazendo um papel de educação financeira que carece em diversas regiões do país.

Para se tornar um contador, ou contabilista, o curso superior em ciências contábeis possui duração de quatro anos em média e ao longo do curso são abordadas disciplinas como:

Direito Comercial

Legislação Tributária

Legislação Trabalhista

Direito Empresarial

Gestão Financeira

Economia

Finanças

Administração Financeira

Contabilidade Financeira

Controladoria

Matemática Financeira

E diversas outras, trazendo uma bagagem completa para o contabilista ser capaz de prestar serviços assistenciais futuramente.

O que o contabilista faz e qual a sua importância?

O contador ou contabilista nada mais é do que um conselheiro, que irá auxiliar diretamente na tomada de decisões empresariais e pessoais que dizem respeito aos aspectos financeiros, legais e econômicos.

Portanto, o contador, de maneira simplificada, é responsável por aconselhar as pessoas ao que fazer com seu dinheiro, de forma básica.

Desde as obrigações, como o pagamento de imposto de renda já mencionado anteriormente, até a disponibilização do auxílio emergencial em casos onde ele foi negado, através de seu conhecimento em legislação.

O contador terá uma mentalidade positiva sobre sua capacidade de auxiliar nas finanças de empresas e pessoas físicas, visto a grande procura que este profissional possui no mercado atual.

O mercado profissional para contabilistas e contadores

As oportunidades que o contador possui são imensas, sendo que este profissional pode atuar no meio público, no meio privado, com empresas, com pessoas físicas e diversos outros grupos, como por exemplo em organizações não governamentais.

Logo, oportunidades para quem se forma nesta área não faltam, sobretudo em um quadro de recuperação da pandemia, onde as finanças da maior parte das pessoas do país está completamente instável no momento.

Ainda, em estados e regiões mais abaladas pelo avanço da pandemia, o papel do contador não é apenas financeiro e econômico, mas também social, através de auxílio e conselhos financeiros para a população mais carente destas regiões.

Por fim, há uma diversa gama de situações e ambientes onde o profissional em contabilidade pode estar atuando, como:

Setor Ambiental Setor Financeiro Setor Hospitalar Setor Previdenciário Setor Imobiliário

Portanto, oportunidades não faltam para o contador e para aqueles que se formam na área de ciências contábeis, de modo que a atuação do contabilista é extremamente importante nos dias de hoje, sobretudo com os constantes avanços tecnológicos.

