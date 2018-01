Parceria entre SESI, SENAI Amapá e Universidade da Guiana Francesa vai garantir a realização de ações nas áreas da educação e saúde

Macapá – O Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Amapá receberam, nos dias 16 e 17 de janeiro, a visita de membros do Instituto Universitário de Formação Contínua da Universidade da Guiana Francesa (IUFC-UGF). O objetivo da vinda foi tratar de parceria estabelecida entre as instituições, que permitirão oferta de cursos ministrados por instrutores do SENAI, no país francês, entre outras ações voltadas para a área da saúde.

Ao longo dos dois dias, a diretora de operações do SENAI Amapá, Deusa Carvalho, o vice-diretor do Instituto, Michel Dispagne, e a coordenadora de projetos, Erika Beranger, debateram sobre as opções de serviços que podem ser implementados nas regiões de fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa, tendo como público-alvo a população que busca inserção no mercado de trabalho e geração de renda. Para isso, os representantes do IUFC participaram de reuniões e visitaram as unidades do SESI e SENAI Amapá.

“Ficou estabelecido que, inicialmente, o SENAI vai ofertar cursos que incentivem o empreendedorismo e o desenvolvimento local, em uma área denominada Camopi. Esta é uma primeira ação, que garantirá atendimentos à população e que poderá ser replicada em outras comunidades. Nosso objetivo é cooperar com o instituto e, ao mesmo tempo, estabelecer tratativas para a execução de outras atividades que beneficiem tanto o Amapá quanto a Guiana Francesa”, destacou a diretora de operações do SENAI Amapá, Deusa Carvalho.

Para o vice-diretor do Instituto, Michel Dispagne, a parceria com o SENAI vai permitir que jovens e adultos consigam ser capacitados. “Nosso objetivo é contribuir com a população da Guiana Francesa, que busca escolaridade para ter espaço no mercado de trabalho. O SENAI é uma instituição reconhecida pela expertise em atender essa demanda e que, além disso, trabalha na formação profissional, com o viés empreendedor. Portanto, a cooperação é essencial para que alcancemos essa meta”, reforçou Michel Dispagne.

Termo de cooperação

Em junho de 2017, o SESI, o SENAI Amapá e o Conselho Nacional do SESI (SESI-CN) assinaram dois acordos de cooperação internacional com a Universidade e com a Academia da Guiana Francesa (entidade que representa o Ministério da Educação Nacional do país). A iniciativa permite o desenvolvimento de projetos conjuntos entre as instituições envolvidas, incluindo programas de treinamento, transferência de tecnologias e intercâmbio de informações, conhecimentos e pesquisa. O estabelecimento do cronograma de execução de cursos ministrados pelo SENAI, na Guiana Francesa, é um desdobramento desses termos.