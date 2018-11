Antes ou depois do exercício: qual a melhor hora de fazer aeróbico?

Sabrina Mundim

Não tem problema realizar o treino de força e aeróbico no mesmo dia. Porém, fazer os dois treinos numa mesma sessão não permite recuperação, levando o segundo a ser afetado pela fadiga gerada do esforço do primeiro. ⠀

Sabendo que existe interferência de uma modalidade sobre a outra, qual seria a ordem mais adequada para ocorrer o mínimo de alteração nos resultados?

Na prática, um indivíduo destreinado não vai ser tão impactado por essas interferências. No entanto, conforme nos tornamos mais treinados, é preciso fazer escolhas e dar prioridade a um dos treinos.

