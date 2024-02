Com apoio do Governo do Estado, empreendedores faturam mais de meio milhão de reais no Carnaval 2024

Eventos como Carnaval do Povo e desfile das escolas de samba movimentaram a economia local com geração de emprego e renda.

Por: Anne Karoline Santos .Colaboradores: Fábio Costa

Durante os eventos do Carnaval do Meio do Mundo 2024, promovidos com investimentos do Governo do Estado, 173 pequenos e médios empreendedores faturaram mais de R$ 500 mil de reais no período carnavalesco. A movimentação da economia contabilizou também a geração de 522 postos de trabalhos indiretos.

O levantamento, divulgado pela Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), leva em conta os empreendedores registrados e coordenados pela secretaria, que atuaram no Carnaval do Povo, realizado após 29 anos, e nos dois dias dos desfiles das escolas de samba, no Sambódromo de Macapá.

“Fizemos o acompanhamento desses empreendedores, antes, durante e após o carnaval. Realizamos a pesquisa de faturamento e satisfação, durante os eventos e o resultado foi satisfatório, principalmente para aqueles que além de faturarem também geraram empregos temporários”, afirmou o secretário da Sete, Ezequias Costa.

A Silvanete Silva, que trabalha há mais de 20 anos no ramo de comidas típicas, conta que sempre está presente nos eventos realizados pelo Governo do Estado, e que superou suas expectativas de vendas nesse carnaval.

“Sempre estou presente nesses eventos, com apoio do Governo, vendendo minhas comidas típicas e o carnaval no sambódromo superou minhas expectativas de vendas e eu só tenho a agradecer pelo resultado,” destacou a empreendedora.

Além da estrutura para vendas, o Governo do Estado também garantiu a isenção de todas as taxas para os empreendedores que comercializaram seus produtos durante os eventos de carnaval.

Jucielson Rodrigues, um dos contemplados com espaço gastronômico, durante os desfiles, conta que a iniciativa veio para fortalecer ainda mais os empreendedores a garantirem um bom faturamento.

“É uma satisfação e oportunidade muito grande para gente que é empreendedor, pois é um bom negócio para nós, a gente não paga as taxas e ainda tem a estrutura onde a gente pode servir melhor nossos clientes”, celebrou.

Carnaval do Povo

O evento, que retornou após 29 anos, nesta temporada foi organizado pela Liga Independente dos Blocos Carnavalescos do Amapá (Liba), com apoio do Governo do Estado, sendo realizado durante quatro domingos, na Praça da Bandeira, no Centro de Macapá.

O Carnaval do Povo, criado em 1984, tornou-se o projeto mais duradouro da Banda Placa, idealizado por seus fundadores, Carlitão e Álvaro Gomes. A programação também integra as celebrações do “Amapá 80 Anos”, que exalta a história e a cultura construída ao longo de oito décadas no estado.

Desfile das escolas de samba

Em 2024, o Governo do Amapá investe R$ 5,6 milhões no desfile das escolas de samba, fruto de articulação do senador Davi Alcolumbre. A cada R$ 1 investido, a expectativa de retorno foi de R$ 4 a R$ 7, com aquecimento de diversos setores econômicos, como gastronomia, lazer e rede hoteleira.

O investimento foi entregue diretamente às dez agremiações em uma parcela única, por meio da Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap). A programação também conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

