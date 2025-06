Escola estadual Coaracy Nunes é entregue, após reforma e ampliação, nesta segunda-feira, 16

Inauguração será na segunda-feira, 16. Mais de R$ 6,7 milhões foram investidos em obra e mobiliário, com uma estrutura completa para a comunidade escolar.

O Governo do Amapá atua no fortalecimento da educação e entrega na próxima segunda-feira, 16, a Escola Estadual Dr. Coaracy Nunes, no Centro de Macapá. Considerada uma das instituições de ensino mais tradicionais da capital, a escola foi completamente reformada para oferecer mais conforto, acessibilidade e segurança à comunidade escolar.

Foram investidos mais de R$ 6,7 milhões do Tesouro Estadual em serviços e compra de mobiliários, como parte da meta do Plano de Governo que visa construir, reformar e ampliar salas de aula na rede estadual. Esta é a 22ª escola entregue pela atual gestão do Governo do Estado e a 11ª no município de Macapá.

Um dos focos principais da reforma foi o aumento da acessibilidade. Foram construídos banheiros adaptados para Pessoas com Deficiência (PCDs) e um jardim sensorial para estudantes autistas, além da instalação de piso tátil e a reforma da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Entre as novidades está um jardim sensorial para estudantes autistas

A obra incluiu, ainda, a substituição de todo o forro, pintura completa e a instalação de piso em korodur na área interna e bloquetes de concreto no estacionamento. A quadra poliesportiva, o auditório, a biblioteca, os laboratórios e os banheiros também passaram por melhorias significativas, e todas as salas de aula foram equipadas com lousas de vidro temperado.

Diretora da Escola Dr. Coaracy Nunes, Aramichella Vieira

“Eu, enquanto gestora, estou muito feliz, porque a infraestrutura da nossa escola está melhor, criando um bom ambiente para os nossos alunos, até porque somos escola de tempo integral, ficamos o dia todo aqui com eles. A obra veio propiciar uma sala de aula mais adequada, com carteiras e tudo novo. Estamos muito felizes porque a comunidade escolar nunca tinha passado por uma reforma tão importante como essa de agora”, conta a diretora da Escola Dr. Coaracy Nunes, Aramichella Vieira.

A unidade atende, atualmente, 265 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio, contando 88 funcionários, sendo a metade professores. A estrutura da unidade é composta por três pavilhões, totalizando 12 salas de aula, quadra de esporte, biblioteca, ambientes de aprendizagem, sala de dança, sala de artes, auditório e outros espaços.

Toda a estrutura foi reformada, incluindo as 12 salas de aula

Outra mudança importante para a segurança e organização da comunidade escolar é a alteração do acesso principal da escola. Anteriormente pela Avenida Mendonça Júnior, via com intenso trânsito de ambulâncias e veículos devido à proximidade do Hospital de Emergências (HE), o novo acesso será pela Avenida Salgado Filho, proporcionando um ambiente mais seguro para alunos, trabalhadores e visitantes.

Agência de Notícias do Amapá

