Equatorial anuncia desligamento programado na rede elétrica até 20 de junho

Macapá e Mazagão recebem serviços de melhoria na rede.

Os trabalhos de manutenção e melhorias na rede elétrica, sejam preventivos ou emergenciais, são realizados diariamente pela CEA Equatorial nos 16 municípios do estado, seja com podas, substituição de equipamentos, de estruturas, entre outras frentes de trabalho. Para que esses trabalham ocorram são realizados os Desligamentos Programados. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de levar mais qualidade ao fornecimento de energia para os habitantes de cada cidade.

Desta vez, durante os dias 14 a 20 de junho, as cidades de Macapá e Mazagão recebem as ações do Grupo.

Vale ressaltar que para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Para ter acesso aos desligamento diários, você pode acessar o site da CEA Equatorial, clicando na opção Desligamento Programado, atualizados diariamente.

CONFIRA OS DESLIGAMENTOS PARA O PERÍODO ENTRE 14 A 20 DE JUNHO:



• Macapá, Congós, dia 16

Local: Avenida Pompeu Cardoso, entre Rua Benedito Lino do Carmo e Rua Manoel Ferreira da Silva.

Horário: 08h30 às 11h30



• Mazagão, Recanto das Chácaras, dia 17

Local: Rua Presidente Marechal Deodoro da Fonseca. Ramal do Chico. Recanto do Sítio Sábia.

Horário: 09h45 às 17h45



• Macapá, Marabaixo III, dia 18

Local: Ramal da Linha B (Chácara Esmeralda).

Horário: 11h às 16h



• Macapá, Fazendinha, dia 19

Local: Ramal do RURAP.

Horário: 13h às 17h45



• Macapá, Jardim Marco Zero, dia 20

Local: Rua Samuel Trajano de Souza, entre Avenida Equatorial e Área de Ressaca.

Horário: 08h30 às 11h30



• Macapá, Universidade, dia 20

Local: Travessa Dulce Estrela Bezerra Ribeiro.

Horário: 13h30 às 16h

Assessoria de Imprensa do Grupo Equatorial

