Santana se consolida como referência em bioeconomia com programa do Sebrae no Amapá

Acelera Bio Santana reúne empreendedores, startups e instituições para apresentar soluções sustentáveis da Amazônia e fortalecer novos negócios

Isabel Ubaiara

O futuro dos negócios sustentáveis em Santana ganhou impulso com a realização do “Conexão com Ecossistema”, evento promovido pelo Sebrae no Amapá, nesta quinta-feira(16), como parte das ações do programa Acelera Bio Santana. A iniciativa ocorreu no escritório regional da instituição, no município, das 19h às 21h45, e reuniu empreendedores, gestores públicos, startups e representantes do ecossistema de inovação com o objetivode fortalecer conexões e impulsionar o desenvolvimento da bioeconomia na região.

A diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras, explicou que o encontro apresentou os resultados do programa, com destaque para as iniciativas que vêm transformandoSantana em um polo emergente de bioeconomia.

“O Sebrae está ao lado de vocês nesse processo de amadurecimento, desde a pré-aceleração até a escala, atuando como articulador desse ecossistema e conectandoempreendedores a soluções e oportunidades de crescimento. Esse movimento posiciona a bioeconomia como um eixo estratégico de desenvolvimento regional, com potencial para gerar emprego, renda, inovação e atrair investimentos”, afirmou.

Programa

O Acelera Bio Santana é um programa de pré-aceleração executado entre dezembro de 2025 até junho de 2026, que busca impulsionar a bioeconomia por meio do uso sustentávelda biodiversidade amazônica, valorização dos saberes locais e com foco na geração de negócios competitivos.

Com um modelo híbrido, a iniciativa combina workshops, mentorias com especialistas, networking, e conexão com investidores, culminando em um Demoday (Dia da Demonstração),evento que marca o encerramento do programa e no qual as startups apresentam os projetos a investidores, parceiros e ao mercado.

A gerente da Unidade de Inovação do Sebrae (UNI), Josseli Pantoja, destacou que o programa oferece capacitação e conexões estratégicas para os apoiar empreendedoresdesde a estruturação das ideias. Segundo ela, a localização estratégica do município, especialmente em função do Porto de Santana, favorece a logística e amplia o acesso ao mercado internacional.

Ecossistema

A programação incluiu um painel sobre a importância de ecossistemas estruturados para a geração de negócios, conduzido pela consultora do Sebrae e especialistaem branding, Adriana Dalberth, e o lançamento oficial da “Rota Santana”, iniciativa voltada ao fortalecimento do turismo local.

Durante o encontro foram apresentados os de casos de sucesso da bioeconomia amazônica, como o negócio Golden Hands, que, após participação no programa, passoua se chamar Pizzolato.

Liderado pelo empreendedor e nutricionista Grimaldo Melo, o negócio se dedica à produção de fermentados finos amazônicos (vinhos), utilizando matérias-primas nativascomo açaí, cupuaçu, caju e taperebá. A iniciativa foca na agregação de valor à cadeia produtiva do estado, adotando práticas de economia circular, com o reuso de 100% das garrafas.

Outro destaque foi o empreendimento Aufaia – Terra e Trilha, do empreendedor Guilherme Alfaia, que estrutura sua atuação no desenvolvimento do Turismo de BaseComunitária (TBC), atuando como guia e facilitador, além de investir na capacitação de empreendedores locais.

Realização

A ação é realizada pelo Sebrae em parceria com o Governo do Estado do Amapá (GEA), Associação Brasileira de Startups (Abstartups), Tucuju Valley, Inova Cumaú ePrefeitura Municipal de Santana (PMS).

Serviço:

Sebrae no Amapá

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