Estudo de pesquisadores da Ueap revela que as florestas do Amapá têm maior densidade de biomassa e carbono da Amazônia

A partir de inventários e análises geoespaciais, especialistas de diferentes instituições da Região Norte ressaltou o Amapá como mais preservado do país.

Um grupo 12 pesquisadores de diferentes instituições do Norte do Brasil, entre elas a Universidade do Estado do Amapá (Ueap), publicou um estudo que aponta o estado como o que possui florestas com mais densidade de biomassa e carbono de toda a Amazônia, ressaltando o status de maior preservação do país, com grande concentração de espécies na região.

Outros estudos dessa natureza já foram feitos anteriormente, mas se utilizando de inventários florísticos – estudos que identificam e registram as espécies vegetais de uma área. Com o reforço de análises geoespaciais, feitas pelos próprios pesquisadores, foi possível chegar aos dados mais precisos, estimando uma média de 537 toneladas de biomassa por hectare.

Esses números equivalem a cerca de 260 toneladas de carbono por hectare, mais que o dobro (124%) da média estimada para a Amazônia, de 116 toneladas de carbono por hectare. Esses resultados só reforçam o papel estratégico do Amapá como uma importante reserva de carbono no mundo, elemento fundamental para regulação climática global.

Para um dos pesquisadores que compõem o grupo, Me. José Douglas da Costa, que também é técnico da Ueap, o estudo enfatiza a necessidade urgente de uma transição do atual modelo econômico exercido em muitas das florestas do estado, centrado na exploração madeireira, para alternativas sustentáveis.

“Os maiores estoques de carbono concentram-se em unidades de conservação de uso sustentável, como Florestas Nacionais e Estaduais, atualmente sob regime de concessão para exploração seletiva de madeira. Esse tipo de manejo causa perdas substanciais de carbono, já que foca na exploração de espécies de grande porte e alta densidade de carbono”, explicou o pesquisador.

Análise feita na Floresta Nacional do Amapá

Publicação em revista internacional

O estudo foi apresentado na revista científica suíça Sustainability, que foca em trabalhos voltados para sustentabilidade e meio ambiente. Além de José Douglas, fizeram parte do trabalho o professor do colegiado de Engenharia Agronômica da Ueap, Dr. Perseu Aparício, e pesquisadores de outras instituições amapaenses como Universidade Federal do Amapá (Unifap), Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa), Embrapa; e de outros estados como Roraima (Uerr, Inpa), Amazonas (Inpa) e Pará (Ufopa).

As pesquisas em inventários florestais iniciaram em 2016, e as pesquisas de campo foram realizadas no ano de 2020, sendo realizados estudos em florestas de quase todo o estado.

O professor Perseu Aparício pontua que mais pesquisas sobre biomassa e reserva de carbono estão sendo realizadas pela Ueap. Uma delas avalia o transporte de água nas árvores em área sob regime de manejo florestal, onde é feito também a relação desse processo com o ciclo do carbono na Floresta Nacional do Amapá. As análise estão sendo feitas por meios de sensores instalados na floresta.

“Nos primeiros resultados, vamos associar o ciclo da água com os estoques de carbono do Amapá por meio de uma equação própria para o estado. Vamos publicar os resultados desse estudo que também será importantíssimo para conhecer ainda mais sobre o tema”, disse o professor.

