Congresso sobre quadrinhos e cultura pop inscreve para submissão de trabalhos

Programação será em abril, na Unifap. Aos interessados, as inscrições para submissão de trabalhos vão até 21 de março de 2025.

Nos dias 17 e 18 de abril de 2025, ocorre na Universidade Federal do Amapá (Unifap), Campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP), o Congresso Internacional do VI Aspas Norte. As inscrições para o evento vão até o dia 16 de abril, no site https://www.even3.com.br/vi-aspas-norte/. A taxa de inscrição para ouvinte ou pesquisador de trabalhos que sejam nortistas é de R$20. Para demais pesquisadores de outras regiões é R$40.

Saiba mais aqui

Para submeter trabalhos no VI Aspas Norte, o(a) interessado(a) terá até o dia 21 de março de 2025 para fazer a inscrição. As áreas temáticas para submissão são: Quadrinhos e Cultura Pop em geral. A taxa por submissão de trabalhos é R$ 4,90.

A programação é organizada pela Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial (Aspas), em parceria com o Grupo de Pesquisa Cultura Pop, da Unifap.

O Congresso discute o tema “Quadrinhos e Cultura pop” e será no formato híbrido (presencial e on-line). A programação contará com palestras, oficinas, lançamentos de livros, apresentações orais e feiras geek.

Sobre o Aspas Norte

O Aspas Norte surgiu em 2018 com o objetivo de estimular a pesquisa sobre quadrinhos e cultura pop na região amazônica. Ele nasceu da percepção de que muitas pessoas faziam pesquisas na área, mas não tinham condições de se apresentar nos congressos nacionais focados nesses temas – como, por exemplo, os que são anualmente realizados pela Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial (Aspas).

Realizado na cidade de Macapá em 2018 e 2019, o evento contou com apresentações de trabalhos, palestras e oficinas. Os artigos produzidos pelos apresentadores foram reunidos em dois livros, um sobre Linguagem dos quadrinhos e outro sobre Cultura Pop. Em 2020, em decorrência da pandemia, o evento aconteceu de forma totalmente remota. Em 2023 o evento se tornou internacional e bianual, contando na ocasião com palestra da pesquisadora Charlotte Krauss.

Este ano, como atração internacional, terá a palestra do pesquisador Sebastian Gago, do Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnologías (Iecet, Conicet/FCC-UNC), da Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba. O pesquisador tratará sobre os quadrinhos argentinos na atualidade.

Serviço

Congresso Internacional do VI Aspas Norte

Dias 17 e 18 de abril de 2025

Inscrições até dia 16 de abril pelo site https://www.even3.com.br/vi-aspas-norte/

Inscrições para submissões de trabalho até 21 de março.

Público-alvo: Comunidade acadêmica em geral.

O edital com todas as informações sobre as apresentações de trabalhos encontra-se no site do evento: https://aspasnorte.wordpress.com.

Endereço: Rod. Josmar Chaves Pinto, Km 02, Jardim Marco Zero, Macapá-AP.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...