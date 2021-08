Telemedicina: COSEMS/AP apresenta resultados de atendimentos online

Após três meses de implantação da Assistência Médica Especializada por meio da Telemedicina, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amapá (COSEMS/AP) apresenta o resultado dos atendimentos. O projeto está em funcionamento nos municípios de Macapá, Santana, Porto Grande, Oiapoque e Laranjal do Jari, onde são disponibilizadas consultas com profissionais do Hospital Albert Einstein em sete áreas médicas especializadas. O presidente do COSEMS/AP, Marcel Menezes, confirmou a doação de equipamentos para mais seis municípios, o que aumenta a capacidade de atendimento virtual para onze cidades amapaenses.

Atendimentos

Dos cinco municípios, Macapá registrou o melhor índice de atendimento nestes três meses, no total 310 consultas, em seguida Laranjal do Jari com 183; Porto Grande registrou 182; Oiapoque 25; e Santana 8 consultas. As consultas são com especialistas nas áreas de endocrinologia, neurologia pediátrica, pneumologia, cardiologia, psiquiatria e reumatologia. Os moradores que procuram atendimento são agendados e atendidos via internet por médicos do hospital referência na medicina com o intermédio de profissional da região.

O baixo rendimento de atendimento através da Telemedicina no município de Santana é justificado pela Secretaria Municipal pela deficiência de recursos tecnológicos necessários para os procedimentos, mas, de acordo com a secretária da pasta Ithiara Madureira, o problema está em fase de solução final. No município de Oiapoque a quantidade de 25 consultas nestes quatro meses, foi ocasionado pela troca de gestor e dificuldade de acesso à internet.

Doação de equipamentos para mais seis municípios

Os primeiros municípios contemplados foram equipados pelo Ministério da Saúde (MI) que também fez a instalação e qualificou as equipes dos municípios. Para que mais municípios prestem o atendimento, o COSEMS/AP se dispôs a doar os equipamentos para os municípios Cutias, Mazagão, Calçoene, Pedra Branca, Ferreira Gomes e Amapá, e o treinamento será realizado pelo Hospital Albert Einstein. “Quanto mais este projeto for expandido, melhor para todos, principalmente para quem precisa de atendimento e acompanhamento para problemas que carecem de especialistas. A demanda para especialistas em Macapá era grande e aumentou devido a pandemia, então quanto mais oferta na base, mais pessoas saudáveis e em tratamento teremos”, disse Marcel Menezes.

Telemedicina

A Telemedicina faz parte do projeto Telesaúde, do Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Albert Einstein, financiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). No Amapá a Telemedicina é coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde através da Coordenadoria de Políticas de Atenção à Saúde – CPAS com o apoio do COSEMS/AP. No ato da implantação do projeto, cada município beneficiado recebeu 1 notebook, 1 unidade de webcam e 1 alto falante, e os profissionais designados para atuar na área passaram por capacitação.

A previsão é que os novos equipamentos sejam entregues até o final do mês de agosto aos municípios. “A população terá a oportunidade de fazer consultas e acompanhamento com especialistas do Albert Einstein e dos municípios, sem sair de suas cidades, isso precisa ser incorporado na nossa vida, pela facilidade e rapidez. Ainda esbarramos em problemas como de internet, mas aos poucos esta situação está sendo contornada pelos gestores”, finalizou o presidente.

Assessoria de Comunicação

COSEMS/AP

