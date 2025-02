Governador Clécio Luís implanta unidade de Moto Patrulhamento em Macapá

Base da Companhia Independente de Moto Patrulhamento da Polícia Militar no Residencial Macapaba, na Zona Norte da capital, vai dar agilidade e mobilidade no atendimento de ocorrências na região.

Ao implantar a Companhia Independente de Moto Patrulhamento da Polícia Militar (PM) do Amapá nesta quinta-feira, 27, no Residencial Macapaba, na Zona Norte de Macapá, o governador Clécio Luís destacou que a unidade fortalece o policiamento em toda a Região Metropolitana, trazendo mais velocidade, agilidade e eficiência para a segurança pública, beneficiando especialmente os moradores da região.

“O objetivo é que essa companhia independente se integre à comunidade, melhorando a vida de quem mora aqui. Quando o poder público não se aproxima, o crime organizado ocupa esse espaço. Por isso, estamos integrando a segurança pública à outras políticas, como habitação, esporte e assistência social, para fortalecer o combate à violência e promover a cultura da paz”, destacou o governador Clécio Luís.

A implantação da Companhia busca dar agilidade e mobilidade no atendimento de ocorrências, permitindo que os policiais se desloquem rapidamente, podendo ultrapassar áreas congestionadas ou de difícil acesso e possibilitando uma resposta rápida da PM as demandas dos moradores.

A artesã Raimunda Coutinho, de 57 anos, residente no Macapaba há 11 anos, destacou que a comunidade se sente mais segura com a presença da Polícia Militar na região. Ela também ressaltou que, além da segurança, a integração de áreas como educação e saúde é fundamental para o bem-estar da população.

“Não se trata de repressão, mas de garantir a nossa segurança. É muito mais prático para as motos circularem pelas ruas e corredores. Esse trabalho vai impactar na educação, família, igreja, escola, ou seja, é um esforço coletivo. A segurança pública é um direito e isso traz mais dignidade, tranquilidade e paz para todos nós”, reforçou Raimunda.

Para equipar o serviço, o governador Clécio Luís entregou à PM o total de 35 motocicletas e 181 fuzis T4 Taurus, adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública (FUNSEP). Segundo o comandante da Companhia, Major Wendel, a atuação dos policiais militares será focada na redução dos índices criminais, com uma atuação próxima da comunidade.

“A efetivação dessa companhia hoje, governador, é a realização de um sonho. Tudo o que o motociclista sempre desejou foi ser valorizado e ter uma companhia própria, onde pudéssemos trabalhar na nossa área específica, que é o moto patrulhamento. No entanto, nunca tivemos essa oportunidade, mas hoje o senhor está nos proporcionando isso. Estamos, finalmente, efetivando um sonho”, descreveu o comandante.

Próximo à comunidade

Após a entrega, o governador Clécio Luís visitou os moradores do Conjunto Macapaba e passou por locais importantes do bairro, como o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), o batalhão do Corpo de Bombeiros, o área onde será implementado o projeto “Horta é Vida” e o prédio do Plantão Social, local que realiza o trabalho de assistência do Governo do Estado à comunidade.

Foto de capa: Maksuel Martins/GEA



Agência de Notícias do Amapá

