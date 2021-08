Prefeitura de Macapá vacina pessoas de 20 a 21 anos nesta quarta-feira (4); confira os demais grupos

A 1° dose da vacinação para esta faixa etária está disponível em 10 locais das 8h às 13h.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ofertará nesta quarta-feira (4) a 1° dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas de 20 e 21 anos e a 2° dose de CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer. É necessário apresentar a carteira de vacinação e originais e cópia do documento oficial com foto, comprovante de residência.

Locais de Vacinação

1° dose para pessoas de 20 e 21 anos

Estará disponível em 10 locais: UNIFAP, IFAP, UEAP, UBS Pedrinhas, UBS Rosa moita, UBS Novo Horizonte, UBS Álvaro Correa, UBS Raimundo, Hozanan, UBS Leozildo Fontoura e UBS Pacoval das 8h às 13h.

Para tomar a 1° dose é necessário apresentar a carteira de vacinação e originais e cópia do documento oficial com foto, comprovante de residência.

·2° dose de CoronaVac

Estará disponível na UBS Cidade Nova das 8h às 13h.

Para a 2° dose é necessário apresentar a carteira de vacinação com indicação da 1° dose e originais e cópia do documento oficial com foto, comprovante de residência.

2° dose de AstraZeneca

Estará disponível no Drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Drive-thru da Praça do Estádio Zerão, Drive-thru do Marabaixo, Drive-thru da Rodovia do Curiaú e Quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Para a 2° dose é necessário apresentar a carteira de vacinação com indicação da 1° dose e originais e cópia do documento oficial com foto, comprovante de residência.

2° dose de Pfizer

Estará disponível na UNIFAP, IFAP, UEAP, UBS Pedrinhas, UBS Rosa moita, UBS Novo Horizonte, UBS Álvaro Correa, UBS Raimundo Hozanan, UBS Leozildo Fontoura e UBS Pacoval.

Para a 2° dose é necessário apresentar a carteira de vacinação com indicação da 1° dose e originais e cópia do documento oficial com foto, comprovante de residência.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

