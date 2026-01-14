Amapá Mais Seguro: governador Clécio comemora início do Curso de Formação para mais 341 alunos-soldados da Polícia Militar

Terceira turma integrou o cadastro reserva do concurso de 2022. Formação é parte do planejamento do Estado para combater o crime e garantir mais proteção à população.

Os investimentos na formação e qualificação de agentes da Segurança Pública do Amapá continuam, com 341 novos alunos-soldados, que iniciam o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar. Durante a aula inaugural, nesta terça-feira, 13, o governador Clécio Luís destacou que a formação de novos policiais integra o planejamento estratégico da gestão estadual, por meio do programa Amapá Mais Seguro, para combater o crime e garantir a proteção da população.

“A sociedade terá o melhor policiamento. Esses rapazes e moças sairão melhores do que entraram, transformados ao longo da formação, onde serão preparados, para no futuro, lideraram batalhões, companhias e operações nas ruas, avenidas, bairros e municípios do nosso estado inteiro. Irão incorporar valores próprios de um policial e serão exemplos para sua família, para crianças e jovens”, destacou Clécio Luís.



Entre abraços e olhares emocionados, familiares acompanharam o início de uma nova etapa na vida dos alunos-soldados

Os alunos foram divididos em seis pelotões e organizados conforme o protocolo de biossegurança para cursos da Polícia Militar. Nos próximos sete dias, eles irão desenvolver atividades administrativas, como definição de vestimentas, padronização do corte de cabelo, postura e compostura. O curso prático começa após esse período, na conhecida “semana zero”, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento da PM-AP.

Ao todo, a formação terá duração de seis meses, com 1.058 horas/aula. Para preparar e capacitar os novos policiais para o policiamento preventivo e ostensivo, será oferecida uma matriz curricular com 34 disciplinas, baseada nas diretrizes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), que abrange áreas como violência, crime e controle social; conhecimentos jurídicos; gestão de conflitos e eventos críticos; comunicação, informação, técnicas, procedimentos e tecnologias em segurança pública.



“A missão da Polícia Militar é complexa. Nós lidamos desde a prevenção, entrando na sala de aula para conversar com uma criança ou com um adolescente em formação, até o enfrentamento direto com o criminoso, com o faccionado. Todos nós estamos aqui para servir, para entender bem a população e tratar as pessoas com educação, e esse preparo começa no curso de formação”, afirmou o comandante-geral da PM, coronel Costa Júnior.



Resiliência e Superação

Ao final do processo, os alunos-soldados deverão ter direito à inclusão na corporação como soldados de 1ª classe. O momento, que hoje se concretiza, parecia inalcançável para a aluna-soldada Keila Santos, de 34 anos. Ela reprovou na primeira tentativa no Teste de Aptidão Física (TAF) do certame de 2018, mas não desistiu.

A persistência nos estudos e na preparação física garantiu nova aprovação em 2022. No entanto, o destino reservava mais um desafio, e também uma grande alegria: a maternidade. Na época, Keila estava grávida de Benício, hoje com 1 ano e 8 meses de idade, e precisou solicitar o adiamento de sua participação no processo seletivo.

Prevista inicialmente para integrar a primeira turma, Keila acabou se tornando uma “01” da terceira turma de aprovados da Polícia Militar, carreira pela qual batalhou durante oito anos.



“Eu tive que ser muito resiliente durante esse período para não desistir daquilo que eu queria realmente. E, com o nascimento do meu filho, isso se tornou ainda mais forte, porque era a carreira com a qual eu me identificava. Eu não queria fazer parte de qualquer polícia, eu queria ser policial militar no Amapá, na minha casa, na minha terra.

A cerimônia, marcada por momentos de forte emoção, contou com a apresentação dos 14 batalhões da Polícia Militar e de suas respectivas bandeiras, momentos de oração e louvor, além da apresentação da banda de música da PM. O evento também contou com a presença de familiares, que puderam acompanhar de perto a conquista de alunos-soldados, e de autoridades, como o senador Randolfe Rodrigues.



Valorização profissional

Os soldados já ingressaram na corporação sob a vigência de um novo Estatuto dos Militares Estaduais, alinhado à Lei Orgânica Nacional, além das novas Leis de Organização Básica da Polícia Militar e da reestruturação da carreira dos servidores militares do Amapá . As medidas sancionadas pelo governador Clécio Luís ampliam os níveis salariais e garantem progressos mais frequentes, refletindo o bom desempenho dos profissionais nas ruas.

Tratada como prioridade desde o início da gestão atual, a segurança pública do estado tem valorizado os profissionais que atuam na linha de frente, dentro de uma política estadual que já soma R$ 200 milhões investidos entre 2023 e 2025.

