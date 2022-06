Festival gastronômico possui programação diversificada e comercialização de alimentos

A entrada é gratuita, sendo pago somente o consumo dos produtos comercializados no evento

O Festival Sabores do Meio do Mundo conta com a realização de oficinas, feira gastronômica, aula-show, feira de artesanato, espaço kids, concurso gastronômico, homenagens aos pioneiros da gastronomia amapaense e feira de produtos do campo. O evento acontece nos dias 16, 17 e 18 de junho, das 14h às 22h, no estacionamento do Senac Amapá.

Um dos destaques da programação é a feira gastronômica onde são comercializados pratos regionais no valor simbólico de R$ 20 reais. No total, 12 estabelecimentos participam do evento: Chopp da vovó, Essência do Norte, Tatay Doces Gourmet, Sinner Burguer, Brod’s Burguer, Forneria Bella Ciao, Pico Pizza, Las Quecas, Cê Que Sushi, Norte das Águas, Haus Bier e Bob’s.

Outro ponto alto do evento é a realização da final da 2ª edição do concurso Chef Senac Tucuju, que neste ano apresenta 3 categorias: profissional, amador e egresso. O vencedor da categoria profissional receberá o título de Embaixador Tucuju e poderá representar o Amapá em eventos de todo o Brasil.

Chefs de outros estados e parceiros do evento são responsáveis por ministrar as oficinas e a aula-show. A inscrição para as oficinas é 1kg de alimento não-perecível e já podem ser realizadas previamente no endereço eletrônico https://doity.com.br/festivalsabores2022.

A programação do Festival Sabores do Meio do Mundo busca tornar-se um evento anual presente no calendário de festividades do município de Macapá.

Parceiros

O evento possui parceiros em sua realização: Federação do Comércio do Amapá (Fecomércio), Serviço Social do Comércio (Sesc/AP), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Pará (Senac/PA), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Goiás (Senac/GO), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Amazonas (Senac/AM), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado do Amapá (Sindgêneros), Associação Amapaense de Supermercados (Amaps), Secretaria de Cultura do Estado do Amapá (Secult), Sindicato das Empresas de Turismo do Estado do Amapa (Sindetur), Instituto Municipal de Turismo (Macapátur), Secretaria de Estado de Turismo (Setur), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/AP), Casa do Sorveteiro, Equatorial Hotel, Boutique Vinho e Cia, Varejão do Japonês, Mariza Foods, Meio do Mundo, Grupo Rede Amazônica, Observatório do Turismo do Amapá e Ugo Designer.

