MP-AP promove capacitação em pilotagem de drone para áreas especializadas

Dos dias 7 a 9 deste mês, o Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), promoveu um curso de capacitação teórico e prático na área de pilotagem de drone para membros e servidores.

A parte teórica do curso ocorreu em parceria com o Instituto INOVA – Estágio e Aprendiz; e a prática foi ministrada na área de aeromodelismo da Expofeira, localizada no Distrito da Fazendinha.

O curso capacitou membros do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO); Núcleo de Inteligência do Ministério Público do Amapá (NIMP); Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, Conflitos Agrários, Habitação e Urbanismo (Prodemac); Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Caop); e Promotorias de Justiça da comarca de Santana.

A ação teve o objetivo de capacitar os membros e servidores do MP-AP para se especializarem na pilotagem de drones e contribuírem nas ações de suas respectivas áreas de atuação.

As aulas foram coordenadas pela empresa “Mr. Drone Imagem” e ministradas pelos instrutores de voo Michael Ribeiro e Marcus Melo. Os especialistas em pilotagem falaram sobre a influência dos drones nas ações de segurança pública.

“Eu sou capitão da Polícia Militar da reserva e durante alguns anos prestei serviços ao Ministério Público, no Gabinete Militar. Em 2018, foram adquiridos seis drones e procurei fazer curso e me aperfeiçoei, já que não havia no Estado ninguém para oferecer essa capacitação e na época, nós usávamos os drones para auxiliar em nossos relatórios técnicos, vistorias e inspeções. Depois que me aposentei, comprei um drone como hobby e gostei muito da área, assim, resolvi montar essa empresa para prestar o serviço que estava em falta no mercado local”, relembrou o piloto Michael Ribeiro.

O promotor de Defesa do Meio Ambiente de Macapá, Afonso Pereira, participou de todas as atividades e destacou a importância da capacitação.

“Foi muito importante ter participado do curso, oportunidade de aprender a manusear o drone. O aprendizado será de grande valia e aplicação nos trabalhos da Prodemac, principalmente no combate a poluição, desmatamento e outros”, ressaltou Afonso Pereira.

O curso teve a duração de 24 horas e os participantes receberam certificado de conclusão.

