APAE Macapá realiza Jogos Paralímpicos Escolares 2019

A Associação dos Paes e Amigos dos Excepcionais – APAE Macapá realiza nos dias 22 e 23, quinta-feira e sexta-feira, a 2ª edição dos Jogos Paralímpicos Escolares 2019, em comemoração a Semana do Excepcional que acontece de 21 a 30 de agosto.

Com o tema: “Família e Pessoa com Deficiência: Protagonistas na Implementação das Políticas Públicas”, abre debates e coloca a sociedade em reflexão no dever da igualdade para inclusão.

Nesta sexta-feira, 23, os dois turnos, manhã e tarde, participarão dos jogos e atividades no horário da manhã, das 7h30 às 11h00.

Programação

Dia 22/08/19 (quinta-feira)

8h e 16h

– Solenidade de abertura: Hino Nacional

– Breve fala sobre as Paraolimpíadas

Modalidades:

– Corrida e arremesso

– Chute ao gol

– Basquetebol adaptado

Dia 23/08/19

Modalidades:

– Natação/Biribol

– Futsal

– Voleibol adaptado



