Enem: seleção traz os 10 últimos temas da redação; confira

A redação do Enem é uma das principais partes da prova e, por isso, é tão temida por muitos estudantes. Tirar nota 0 nela implica em impedimentos para concorrer em diversos processos seletivos como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os candidatos só ficam cientes do tema da redação do Enem na hora que recebem a prova. Por isso, é importante se preparar o quanto antes e uma das possibilidades para esse preparo é tomar conhecimento dos temas anteriores.

Além disso, é preciso treinar bastante o gênero textual pedido no exame que é dissertativo-argumentativo. Para aumentar o repertório e produzir um bom texto leia livros interessantes, assista aos telejornais e acesse sites de notícias.

Enem 2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

Enem 2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

Enem 2017: Desafios para Formação Educacional de Surdos

Enem 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

Enem 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

Enem 2014: Publicidade infantil em questão no Brasil

Enem 2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

Enem 2012: Movimento imigratório para o Brasil no século 21

Enem 2011: Viver em rede no século 21: os limites entre o público e o privado

Enem 2010: O trabalho na construção da dignidade humana



