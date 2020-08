Iniciado trabalho de orientação a praticantes de atividades em academias ao ar livre da cidade

Nesta segunda-feira, 10, a Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer inicia uma nova fase com a flexibilização do combate ao novo Coronavírus. O projeto Estação Saúde, que existe desde 2015, estará orientando praticantes das atividades de bem-estar em academias ao ar livre de Macapá. A medida é para evitar que a população tenha algum dano ao utilizar os aparelhos nestes espaços públicos.

Inicialmente, as academias dos bairros Araxá, Santa Inês e Curiaú terão profissionais de educação física do Estação Saúde, auxiliando os praticantes de atividades físicas. Durante a pandemia, os cerca 60 alunos do projeto vinham desenvolvendo exercícios físicos de maneira online. Ou seja, recebiam em casa vídeos das aulas por meio de plataforma de internet.

Os profissionais ainda irão aproveitar para orientar as pessoas sobre a necessidade do distanciamento social, uso de máscara, higienização dos aparelhos e o uso de álcool gel como medida de segurança. Segundo Naldima Flexa, coordenadora de Esporte e Lazer, a ideia é expandir para outras praças o trabalho de orientação.

“Com a flexibilização, os praticantes de atividades que utilizam esses espaços precisam utilizar os aparelhos de maneira correta para não ter qualquer tipo de problema. Além disso, aproveitaremos para orientar sobre a necessidade do cumprimento de protocolos de segurança. Iremos levar para outros locais esse trabalho”, garante Naldima.

Planejamento

Seguindo o calendário e o planejamento de atividades esportivas ainda em 2020, a Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer prevê a realização de pelo menos dois grandes eventos. A 2ª edição dos Jogos Abertos de Macapá ainda não tem data para ocorrer. Estão ainda previstos o 44° Interdistrital e o Torneio de Artes Marciais. Porém, tudo ainda depende do processo de flexibilização e do combate à pandemia.

Inicialmente, de maneira remota, estão sendo feitas as discussões de regulamento, inscrições, tudo de maneira online. O Interdistrital deve reunir mais de 200 equipes e aproximadamente 4 mil atletas. A preocupação é com as medidas de segurança e protocolos de higiene. No Torneio de Artes Marciais, estarão em disputas modalidades como judô, karatê, capoeira, jiu-jitsu, muay thay e boxe.

