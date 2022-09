Clécio reúne com trade turístico para tratar de estratégias para desenvolver o setor no Amapá

“O turismo tem um papel importante na nossa economia, é responsável por gerar emprego e renda, mas é necessário políticas públicas de fomento e incentivo ao setor”. Ressaltou Clécio, na reunião.

Durante a reunião ocorrida ontem, 12, Clécio escutou as demandas dos representantes do traide turístico no Amapá. Uma das pautas debatidas entre o candidato e o setor, foi a necessidade de buscar alternativas para baratear o valor das passagens de outros estados para o Amapá, a fim de atrair turistas para o estado.

“Nós precisamos estudar uma saída. Uma possibilidade seria aviões de pequeno porte. O governo poderia conceder os incentivos fiscais pela zona franca e área de livre comércio. Pois não é interessante para as grandes empresas”. Destacou Clécio.

Outra pauta da reunião foi a profissionalização do atendimento nos pontos turísticos. Ou seja, garantir que locais como a Fortaleza, Museu Sacaca e Monumento Marco Zero contem com guias de turismo para receber os visitantes. Além disso, incentivar a qualificação dos guias de turismo. E trabalhar o turismo de forma pedagógica nas escolas também são propostas levantadas pelos representantes do trade turístico.

“Nós agradecemos o Clécio por esse momento. Nós sabemos como ele é muito acessível. Nos recebeu sempre muito bem quando era prefeito. Temos certeza que no governo não vai ser diferente”. Agradeceu Sandro Belo, Vice – presidente da Associação de Bares e Restaurantes do Amapá, ABRESEL.

Todos os pontos apresentados pelo setor durante a reunião, estão incluídos em cartas propostas que foram entregues a Clécio pelos representantes do trade.

