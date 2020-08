Ato em Macapá “Do Luto à Luta” pede justiça por vítimas de feminicídio

Nenhuma a menos. Justiça por todas as mulheres



Foram dois feminicídios em menos de um mês no Amapá. Motivadas pelo luto e pela

necessidade de lutar, um coletivo horizontal de mulheres ativistas se organizou por

redes sociais em torno de uma agenda de ações de combate à violência contra a

mulher, envolvendo colagens de cartazes, lives, debates. E no dia 7 de agosto, dia em

que a Lei Maria da Penha completa 14 anos, reuniram-se no ato DO LUTO À LUTA,

um manifestação performativa e simbólica para lembrar das vidas apagadas pelo

machismo, protestar por justiça e exigir políticas públicas de enfrentamento à

violência de gênero.

Foto: Tais Cristina

Vestidas de preto, mascaradas contra o covid e também contra as

políticas genocidas, misóginas e fascistas do atual governo, essas mulheres fecharam

a Rodovia que liga Macapá a Santana, nas imediações da ponte do Igarapé da

Fortaleza, às 8h dessa manhã. Com faixas contendo o trânsito, ocuparam a pista com

um derramamento simbólico de sangue, para que não esqueçamos da brutalidade que

caracteriza todo e qualquer femincídio – Kátia Silva foi morta com um tiro no peito e

Raiane Miranda foi esfaqueada, ambas vítimas de seus ex-companheiros assassinos.

Veja também:

Vagas de emprego do Sine Macapá para 7 de agosto com inscrições pela web

Amapá tem 37.735 casos confirmados, 2.761 em análise laboratorial, 25.864 pessoas recuperadas e 594 óbitos

Ensino Híbrido: saiba mais sobre essa modalidade



Foto: Fany Magalhães

Invocando os nomes de Kátia, de Raiane, de Joseane, de Emily, de Niely e de

Marielle Franco, todas vítimas do patriarcado e da misoginia, transmutaram a dor em

esperança, o luto em luta. De punhos erguidos, exigiram justiça, políticas públicas e o

fim do silêncio, que nos oprime e nos mata. O movimento é formado por mulheres de

diversas frentes, são todas trabalhadoras, estudantes e militantes, são mulheres

negras, trans, amazônidas e que seguirão ativas em uma agenda de lutas, pois para

uma mulher que não se cala, a luta contra o machismo e a violência de gênero é

cotidiana e permanente.

Foto de capa: Rayane Penha

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...