Zé Miguel: a poesia musical que embala gerações no Amapá

Autor de canções inesquecíveis como Vida Boa e Pérola Azulada, o artista é um ícone da identidade cultural amapaense.

A música amapaense tem em Zé Miguel um de seus maiores representantes. Compositor, cantor e poeta da vida cotidiana, ele conquistou gerações com sua voz suave e letras que misturam simplicidade e profundidade. Seu talento ajudou a consolidar a identidade musical do Amapá, levando para o palco os sons, as histórias e os sentimentos do povo da Amazônia.

A trajetória

Natural de Macapá, Zé Miguel iniciou sua carreira nos anos 1980, em meio ao fortalecimento da cena cultural amapaense. Desde cedo, destacou-se como compositor de melodias marcantes, que trazem tanto a delicadeza da poesia quanto a força da musicalidade regional.

Sua carreira se consolidou ao lado de outros grandes artistas do estado, participando de festivais e projetos que deram visibilidade à música produzida no Amapá.

Obras marcantes

Entre suas composições mais conhecidas estão: Vida Boa, Pérola azulada, Meu Endereço, Solidão Urbana e A flor e o Beija-flor. Além dessas, outras músicas ganharam repercussão na voz de outros artistas e bandas locais, como Patrícia Bastos e Negro de Nós.

Além de sucessos individuais, Zé Miguel colaborou com diversos artistas locais, reforçando a união e a força da cena musical do estado.

Movimento Costa Norte

Zé Miguel também foi um dos fundadores do Movimento Costa Norte, criado na década de 1980 em Macapá, ao lado de nomes como Amadeu Cavalcante, Osmar Júnior e Val Milhomem. O movimento teve como objetivo valorizar a identidade cultural e a música feita na região amazônica, criando conceitos próprios para a música amapaense e influenciando toda uma geração de artistas.

Legado e importância

Mais do que um músico, Zé Miguel é uma voz da memória coletiva do Amapá. Suas canções narram sentimentos universais a partir da experiência amazônica, criando uma conexão especial entre o artista e seu público.

Hoje, sua obra é reconhecida como patrimônio cultural do estado, inspirando novos músicos a valorizar e dar continuidade à tradição musical amapaense.

Acompanhe Zé Miguel no YouTube.

Ouça Zé Miguel no Spotify.

