Prefeitura de Macapá entrega 17 equipamentos públicos em 10 meses de trabalho

Novas Unidades Básicas de Saúde, arenas e centros sociais somam R$ 29,2 milhões em investimentos na capital.

Desde o início de 2021 a Prefeitura de Macapá já entregou 17 obras estruturantes que ampliaram o acesso e atendimento aos serviços essenciais públicos nas áreas da educação, saúde, assistência social, esporte, desenvolvimento econômico e urbanização.

Até o mês de outubro foram entregues quatro arenas esportivas, uma quadra de tênis pública, uma escola municipal em área rural, três unidades básicas de saúde (UBS), um centro de especialidades médicas, um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), um centro de acolhimento infanto-juvenil, o Shopping Popular e duas praças públicas; incluindo a praça pet. Além de projetos de mobilidade urbana com ciclovia e iluminação.

Nesse pacote estão incluídos os projetos que foram retomados, iniciados e inaugurados ainda neste ano. Esse trabalho é um compromisso do prefeito Dr. Furlan para que nenhum recurso alocado seja perdido. Além do esforço da equipe técnica municipal que garantiu os valores e aprovou os projetos junto aos ministérios para que as obras fossem executadas.

Somados, os investimentos ultrapassam R$ 29 milhões. Os empenhos são parte do programa de governo de Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes), que garante o benefício de obras estruturantes com o objetivo de gerar empregos, bens e serviços para a cidade.

Confira todas as obras inauguradas em 2021:

Esporte

1 – Arena Esportiva Muca

2 – Arena Esportiva Santa Inês

3 – Primeira Arena Esportiva Zerão

4 – Quadra de tênis

5 – Arena Pantanal

Total dos investimentos nesta área: R$ 2,8 milhões

Saúde

6 – UBS Raul Matte

7 – UBS Pantanal

8 – Centro de Especialidades Papaléo Paes

9 – Ampliação Marcelo Cândia

10 – Unidade de Acolhimento

Total dos investimentos nesta área: R$ 14 milhões

Educação

11 – Escola Professor Aurino Ramos Cordeiro

Total dos investimentos nesta área: R$ 1,2 milhão

Assistência social

12 – Cras Pacoval

Total dos investimentos nesta área: R$ 490 mil

Desenvolvimento econômico

13 – Shopping Popular

Total dos investimentos nesta área: R$ 4,8 milhões

Urbanização

14 – Praça Pet

15 – Iluminação Praça Floriano

16 – Praça Isaac Zagury

17- Obra de Mobilidade Marco Zero

Total dos investimentos nesta área: R$ 6 milhões

Narah Pollyne

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

