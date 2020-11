Instituições brasileiras estão entre 10 melhores universidades da América Latina

USP, Unicamp e UFRJ se destacaram entre 410 universidades avaliadas

Três universidades brasileiras estão entre as melhores universidades da América Latina, segundo levantamento feito pelo grupo QS Quacquarelli Symonds. O ranking mostra instituições de ensino superior que se destacam em diferentes critérios avaliativos.

Ao todo, foram analisadas 410 universidades, das quais 94 universidades brasileiras destacaram-se. A lista contempla, ainda, o México, com 66 instituições, Argentina (42), Chile (40), e Peru (20).

Dentre as universidades brasileiras, as melhores são a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O QS Quacquarelli Symonds já havia divulgado um ranking mundial incluindo as melhores universidades da América Latina. Contudo, o novo levantamento apresentado é específico para a região e conta com metodologias diferentes.

Confira, abaixo, a relação das 10 melhores universidades da América Latina:

Pontifícia Universidade Católica do Chile Universidade de São Paulo Tecnológico de Monterrey (ITESM) Universidade do Chile Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Universidade de Los Andes Colômbia Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) Universidade de Buenos Aires Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Universidade Nacional da Colômbia

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

