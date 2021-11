Fórum de empregabilidade para venezuelanos reúne mais de 50 representantes do setor empresarial

Mais de 50 representantes do setor empresarial, prefeitura, governo e judiciário participaram, nesta semana, do 1º Fórum Hermanitos de Empregabilidade para refugiados e migrantes: inovação em RH, responsabilidade social e ambiente multicultural, realizado no Novotel.

O evento foi promovido pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos, em parceria com a Agência da ONU para refugiados (ACNUR).

O objetivo do fórum foi incentivar e debater sobre a importância da inserção de refugiados e migrantes venezuelanos no mercado de trabalho, em Manaus

Durante o evento foram realizados diversos debates e palestras que esclareceram dúvidas sobre a contratação de refugiados venezuelanos, a importância de ter um ambiente multicultural, apresentações que incentivam a contratação desses profissionais, entre outros.

Um dos diretores do Hermanitos, Túlio Duarte, qualificou o fórum como um sucesso e que abriu novas oportunidades de trabalho para os venezuelanos. “Considero que esse evento foi uma grande oportunidade de compartilhar com empresas, empresários e com o setor público as metodologias e os processos realizados pelo Hermanitos e, principalmente, sensibilizar a causa dos refugiados venezuelanos criando essas oportunidades para eles”.

Sobre o Hermanitos

A Organização tem como objetivo promover iniciativas de acolhimento, atividades culturais, empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida dos imigrantes e refugiados venezuelanos em Manaus, por meio da isenção no mercado local de trabalho e a promoção da dignidade. Saiba mais sobre a instituição, como apoiar e seus projetos no site: www.hermanitos.org.br.

