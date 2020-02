Flamengo e Palmeiras conquistam os primeiros três pontos no Feminino

Verdão fez 4 a 0 no Vitória e Rubro-negro 3 a 0 na Ponte Preta

A primeira vitória do Palmeiras no Brasileiro Feminino foi conquistada longe de casa. As meninas do Verdão foram até Salvador e voltaram com uma goleada (4 a 0 no Vitória) e os primeiros três pontos na tabela. Com dois golaços de falta, o destaque foi a lateral-direita Isabella. A lateral-esquerda Vitória e a meio-campista Carla Nunes, com um gol cada, também foram artilheiras na vitória alviverde.

O Palmeiras, que subiu da segunda divisão no ano passado, joga novamente no domingo (16). Às 15h, recebe a Ferroviária, atual campeã, em Vinhedo (SP). Novamente no Barradão, o Vitória tenta conquistar os primeiros pontos contra o ICESP/Brasília no domingo (16) às 15h.

Veja também:

Caixa inicia hoje pagamento do PIS para nascidos em março e abril

Coronavírus: total de mortos sobe para 1.310 em Hubei

Festa na Chuva

No Giulite Coutinho, o Flamengo não desperdiçou a chance de se recuperar depois de ser goleado pelo Santos por 4 a 0 na primeira rodada. Com várias grandes defesas, a goleira Gabi da Ponte Preta bem que tentou estragar a festa. Mas o esforço da jogadora deu certo até os 24 minutos da etapa final. Raquel aproveitou uma confusão na área e abriu o placar. Carlinha e Flávia deram números finais ao placar.

No domingo (16), o Flamengo joga de novo em casa, dessa vez contra o São Paulo às 14h. Já Ponte Preta, em Campinas, também no domingo (16) recebe o Internacional às 20h.

Jogos de quinta-feira (13)

19h – Audax x Grêmio

José Liberatti, em Osasco (SP)

19h – São José x Cruzeiro

Martins Pereira, em São José dos Campos (SP)

19h – Minas Icesp x Ferroviária

Bezerrão, no Gama (DF)

19h – São Paulo x Internacional

Centro de Formação de Atletas (CFA), em Cotia (SP)

20h30 – Corinthians x Avaí/Kindermann

Parque São Jorge, em São Paulo

21h – Iranduba x Santos

Ismael Benigno, em Manaus

EBC

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...