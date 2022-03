Sem documentos, passagem e malas, garoto de 9 anos foge de casa e viaja escondido para São Paulo

Nicole Gomes e Priscila Peixoto – Da Revista Cenarium

MANAUS – Com apenas 9 anos, uma criança fugiu de casa e viajou para a cidade de Guarulhos (SP). Morador da Zona Oeste, o menor foi dado como desaparecido na manhã de sábado, 26.

Sem passagem aérea, documentos e malas, o pequeno embarcou em um voo da Latam, que saiu do aeroporto de Manaus e teve como destino o aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. A mãe da criança, Daniele Marques, contou à REVISTA CENARIUM que no dia do desaparecimento ele estava em casa, nas primeiras horas do dia, e ao ser encontrado detalhou como tudo aconteceu.

“Ele me relatou que pegou um ônibus vermelho da rota da minha casa e pediu informações sobre como chegaria no aeroporto. Chegando no aeroporto, ele olhou no guichê o horário que sairia o voo para Guarulhos e viu que seria às 15h50, então, ele foi para o portão em que era para entrar e esperou uma distração do pessoal do raio-x e conseguiu passar por três fiscalizações e entrar no avião”, explicou a mãe.

Foi no aeroporto de Guarulhos que o menor desacompanhado foi identificado Reprodução.

Detalhes do trajeto

Ainda segundo Daniele, o filho contou que a tripulação o acomodou, serviram lanches e foram atenciosos, mas assim que chegou no destino foi possível perceber que ele estava sozinho.

“Quando ele desembarcou, perguntou dela – aeromoça – como que pegaria um ônibus para ir a Campinas, e foi ai que eles identificaram que o Emanuel tinha viajado só e estava sem documento. Então, ligaram para mim, informando que ele estava em Guarulhos”, contou Daniele.

Após registrar boletim de ocorrência na delegacia e divulgar fotos do filho nas redes sociais. A companhia entrou em contato com Daniele, às 22h do mesmo dia, informando sobre o paradeiro da criança. Por outro lado, a mãe fez críticas e demonstrou descontentamento com a fiscalização do aeroporto.

“E a fiscalização? Não viram quando essa criança entrou dentro do aeroporto sozinha? As pessoas têm que ser mais atentas na hora da fiscalização e raio-x. Então, eu penso que isso foi um erro de procedimento. Como uma criança consegue passar por uma fiscalização e ninguém vê nada? É isso que está me intrigando, porque se foi fácil para uma criança passar por uma segurança, imagina quem rapta uma criança, como tráfico humano e drogas. Então, é “fichinha” para essas pessoas”, desabafou Marques.

A CENARIUM também questionou o pai de Emanuel sobre o ocorrido, mas Belo de Oliveira relatou que a única pessoa que responde sobre o caso é a mãe do garoto.

Em meio a trâmites e negociações do Conselho Tutelar e a companhia aérea, o garoto voltou para casa na manhã de domingo, 27.

Polícia investiga

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a criança agiu sozinha, sem ajuda de adultos, e realizou pesquisas na internet sobre como entrar em avião desapercebida. Isso, porquê tinha o desejo de morar em São Paulo.

“A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA), informa que tomou conhecimento do menor, encontrado no sábado, 26, no aeroporto de Guarulhos-SP, após ter desaparecido de sua residência, em Manaus.

Conforme a equipe de plantão da Especializada, uma companhia aérea entrou em contato com a unidade policial, após perceber que se tratava de um menor desacompanhado, e o enviou de volta para Manaus.

A criança foi ouvida e as câmeras de segurança do aeroporto solicitadas. A investigação constatou que a criança agiu sem a ajuda de adultos, e, antes de partir, realizou pesquisas na internet de como entrar em um avião desapercebida.

Segundo a unidade especializada, a criança não tem histórico de violência familiar e, durante oitivas, a mesma informou que o motivo da viagem seria o desejo de morar em São Paulo, com outros familiares.

“A família já foi ouvida, e a criança encontra-se sob a tutela dos pais”, finaliza a nota.

Latam se posiciona

Procurada pela REVISTA CENARIUM para saber o posicionamento sobre o assunto, a Latam informou por meio de nota que, ao identificar o desembarque do pequeno Emanuel em Guarulhos, acionou de forma imediata a Polícia Federal e o Conselho Tutelar realizando todos os processos burocráticos para a retorno da criança para Manaus.

“A LATAM Brasil informa que um menor foi identificado no voo LA3168 (Manaus-São Paulo/Guarulhos), na tarde deste sábado 26, que desembarcou às 21h09. Em Guarulhos, a empresa acionou a Polícia Federal e o Conselho Tutelar, que o encaminhou para um abrigo para aguardar os trâmites necessários para a recondução dele para Manaus. O menor reembarcou no voo LA3008 (São Paulo/Guarulhos-Manaus) neste domingo, 27, que desembarcou às 11h45, sendo recepcionado pelas autoridades locais“.

Questionada como a criança conseguiu passar por todas as etapas de segurança até embarcar na aeronave, a LATAM Airlines Brasil informou apenas que está apurando o ocorrido e não deu mais detalhes.

Imagem: reprodução da interneT

