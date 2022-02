Renan Calheiros atribui alta nas mortes por Covid à “dupla da morte Queiroga-Bolsonaro”

O senador Renan Calheiros (MDB) utilizou suas redes sociais neste domingo (6) para criticar a gestão do Presidente da República e do ministro da Saúde frente à pandemia. O relator da CPI da Covid atribuiu a nova alta nas mortes por Covid-19 à “dupla da morte Queiroga-Bolsonaro”.

“Brasil perdeu 800 vidas no sábado para a covid. Na sexta foram 1.074. Os números voltam aos de agosto/2021. E a dupla da morte Queiroga-Bolsonaro agora faz terror contra vacinação de crianças“, escreveu Calheiros em sua conta no Twitter.

Além das críticas a Jair Bolsonaro (PL) e Marcelo Queiroga, o senador também comparou a situação do Brasil com o filme “A Lista de Schindler“, no qual um alemão vê a oportunidade de lucrar com negócios durante a Segunda Guerra Mundial. “Quem assistiu A Lista de Schindler lembra da menininha do casaco vermelho. É parecido“, concluiu.

Brasil perdeu 800 vidas no sábado para a covid. Na sexta foram 1.074.

Os números voltam aos de agosto/2021. E a dupla da morte Queiroga-Bolsonaro agora faz terror contra vacinação de crianças. Quem assistiu A Lista de Schindler lembra da menininha do casaco vermelho. É parecido. — Renan Calheiros (@renancalheiros) February 6, 2022

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...