Menino que caiu em poço com 32 metros de profundidade é resgatado sem vida no Marrocos

O menino que caiu em um poço com 32 metros de profundidade em Marrocos morreu no último sábado (5). Rayan Awram chegou a ser resgatado, mas foi dado como morto assim que as buscas terminaram.

A criança de cinco anos sofreu o acidente na última terça-feira (1º). Na quarta (2), os trabalhos dos socorristas começaram, e se estenderam por quatro dias. A dificuldade do resgate se deu pois o poço é estreito e de difícil acesso.

Equivalente a um prédio de 10 andares, o poço ficava próximo à casa de Rayan, na cidade de Tamorot, norte do país. O caso sensibilizou o país e mobilizou diversos internautas nas redes sociais.

