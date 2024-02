76% dos brasileiros que buscaram crédito para iniciar o ano, já planejam nova consulta

● Novo levantamento da Serasa apresenta panorama do mercado de crédito no país

● Mapa Serasa Crédito considera informações da plataforma Serasa Crédito e pesquisa realizada com 5.012 consumidores

● 3 em cada 4 consumidores que buscaram crédito em janeiro projetam buscar crédito extra em fevereiro

O planejamento para as contas do começo do ano é sempre um desafio para milhões de brasileiros. Prova disso é que 76% dos brasileiros que buscaram alguma forma de crédito em janeiro também pretendem solicitar crédito em fevereiro. Os dados inéditos são do Mapa Serasa Crédito, novo levantamento mensal da Serasa que considera os dados da plataforma Serasa Crédito, além de pesquisa realizada com mais de 5 mil consumidores.

Em janeiro, o serviço mais buscado na plataforma foi o de cartão de crédito, com 55%. Entre os consumidores que precisaram de cartão para vencer as contas de fim de ano e de início de 2024, o valor médio pretendido na faixa acima de R$ 1.500 (35%).

Em relação ao perfil do consumidor, a maior parte dos brasileiros que procuraram algum tipo de crédito em janeiro faz parte da faixa etária de 26 a 35 anos (35%) e tem renda mensal entre R$ 1.000 e R$ 2.500 (40%).

Quando perguntados sobre a finalidade do crédito solicitado, as opções variam de acordo com o tipo de crédito.

Cartão de Crédito Empréstimo Pessoal

Empréstimo com Crédito Consignado Antecipação de FGTS

Perspectivas de Crédito

Considerando o próximo mês, 3 em cada 4 consumidores afirmam que devem buscar crédito extra. Dentro desse grupo, empréstimo pessoal (57%) e cartão de crédito (52%) são os serviços de maior destaque. O valor desejado está acima de R$ 1.500 (56%).

Ao olhar a finalidade para essa renda, 45% dos brasileiros apontam que pretendem fazer um investimento. Esses consumidores devem buscar crédito, principalmente, em seus bancos principais (37%) ou em uma financeira (36%).

Oportunidades com o Serasa Crédito

O Serasa Crédito é um marketplace que une quem está buscando crédito a parceiras que concedem as melhores ofertas do mercado. Ao todo, são 10 modalidades disponíveis. Entre eles, despontam empréstimo pessoal, empréstimo com garantia, empréstimo consignado, cartão de crédito, conta digital, consórcio e seguros.

Com mais de 8 milhões de usuários ativos mensalmente e 1 milhão de novos clientes por mês, o serviço já realizou mais de 37 milhões de pedidos, liberou mais de R$ 1 bilhão em renda e emitiu mais de 4 milhões de cartões de crédito.

Para saber mais, acesse www.serasa.com.br/credito/blog/mapa-serasa-credito/

Metodologia

A pesquisa Perspectivas de Crédito ouviu 5.012 consumidores que realizaram simulações no Serasa Crédito, em janeiro de 2024.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

Mais informações em www.serasa.com.br e pelas redes sociais no @serasa.

