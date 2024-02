No próximo sábado tem Bloco Woodstock para os amantes de rock no carnaval em Santana

Com mais de dez horas de shows, a festa inicia às 14h e será realizada no centro da cidade, na praça do Vilelão. A entrada é gratuita.

Chegou a hora e o carnaval dos amantes de rock’n roll está com agenda garantida em Santana. A cena cultural local promove a 1ª edição do Bloco Woodstock e preparou um palco musicalmente democrático, por onde passarão oito bandas durante dez horas de festa no próximo sábado (10/02), a partir das 14h, com entrada gratuita no centro da cidade, na praça do Estádio Vilelão.

O bloco faz uma homenagem ao lendário festival de mesmo nome realizado em 1969 nos Estados Unidos e é promovido pelo Coletivo Fita K7, em parceria com outros movimentos culturais. A realização do evento reafirma o compromisso do coletivo de fortalecer um circuito próprio e reunir bandas que cultuam este estilo musical durante a quadra carnavalesca do segundo maior município do Amapá.

O bloco tem entrada gratuita e garantida para todos, mas abadás especiais serão vendidos para ajudar nos custos do evento. Além disso, empreendedores terão espaço para venda de artesanatos e produtos relacionados ao rock. A iniciativa movimenta a economia criativa durante a festa.

O palco do evento ganha vida com a primeira banda às 14h. Durante o restante do dia, passam por ele os sons das bandas Quitéria, Garage Vitage, Stereovitrola, Super Time, Carnaceral, Psychocandy, Repúdio 96, Macho Véio e Sickness – com especial Slikpnot.

“Os amantes do bom rock’n roll estão convidados para curtir nosso bloco. As bandas prepararam setlists amplos e especiais para a 1ª edição do Woodstock em Santana, por isso, tragam suas bebidas, suas cadeiras ou fiquem de pé, aproveitem, este é um espaço para fomentar a cultura na maior festa popular do Brasil”, concluiu Zeca Tavares, membro fundador do Coletivo K7, e um dos organizadores do evento.

Serviços

Bloco de rock Woodstock

Data: 10/02 (sábado de carnaval)

Horário: A partir das 14h

Local: Praça do Vilelão

Endereço: Av Castro Alves, com Ubaldo Figueira, centro de Santana.

Entrada gratuita

