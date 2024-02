Sebrae e parceiros reúnem 100 empreendedores para capacitação de Carnaval no Município de Santana

O objetivo é orientar o empreendedor sobre boas práticas de higiene, atendimento ao cliente, e orientações legais sobre realização das atividades no Carnaval 2024

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), Governo do Estado do Amapá (GEA), Prefeitura Municipal de Santana (PMS) e a Liga dos Blocos e Micaretas de Santana (Liblomica), promovem Palestra de Atendimento de Qualidade e Boas Práticas de Higiene para o setor comerciário de Santana, em preparação para o Carnaval de 2024. A palestra ocorreu no Escritório Regional do Sebrae em Santana, nesta terça-feira (6), das 8h às 12h.

“É uma satisfação poder nos reunir com 100 empreendedores, determinados a fazer a diferença no Corredor da Folia, que este encontro sirva como um marco não apenas para o Carnaval de 2024, mas também, como um impulso para o crescimento contínuo de nossos empreendimentos e para a excelência de serviços”, disse o coordenador do Escritório do Sebrae em Santana, Iranei Lopes.

Para o presidente da Liga dos Blocos e Micaretas de Santana (Liblomica), Lucélio Mota, o Sebrae tem sido um parceiro indispensável. “Mais um ano que o Sebrae nos auxilia tanto em sediar os treinamentos, quanto em dispor de seus colaboradores para ministrar capacitações que fazem diferença na vida dos empreendedores”, destaca o presidente, Lucélio Mota.

Capacitação

O treinamento contou com as palestras de atendimento de qualidade para vendas e boas práticas de higiene aplicadas aos eventos carnavalescos do Corredor da Folia e a Polícia Militar (PMAP), orientou sobre segurança.

Coordenação

Palestra de Atendimento de Qualidade e Boas Práticas de Higiene no Município de Santana é coordenado pela gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae no Amapá (UPPDT), Célia Cardoso e pelo coordenador do Escritório do Sebrae em Santana, Iranei Lopes.

