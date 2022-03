Após 10 dias, crianças continuam desaparecidas no interior do Amazonas

Nicole Gomes – Da Revista Cenarium

MANAUS – Após 10 dias do desaparecimento de duas crianças, no município de Manicoré, na região de selva da comunidade Indígena Palmeira, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou, em nota, à REVISTA CENARIUM, que abriu uma linha de investigação para encontrar os menores desaparecidos. Entretanto, o processo segue sob sigilo.

“A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manicoré, informa que existe uma linha de investigação acerca do caso de duas crianças desaparecidas, fato ocorrido no dia 18 de fevereiro deste ano, na Comunidade Capanã Grande, naquele município”, diz parte da nota.

Ainda no texto da corporação, o investigador esclarece que as vítimas, até o momento, não foram encontradas e ressalta que o processo de investigação está sob sigilo e mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais.

Lembre o caso

Os desaparecidos são os irmãos Glauco e Gleison, de 6 e 8 anos, sumidos desde o dia 18 de fevereiro, segundo a corporação.

Ainda no último dia 20 de fevereiro, uma equipe de Busca e Resgate em Ambiente de Selva do Corpo de Bombeiros do Amazonas seguiu para Manicoré, para iniciar as buscas no município que fica há 390 quilômetros de Manaus – AM.

Os pais contam que os menores saíram para caçar passarinhos, nas redondezas, e não retornaram.

De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), conforme o boletim de ocorrências registrado no município, as crianças moram na Comunidade Indígena Palmeira, mas não há informações se são indígenas.

