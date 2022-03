Moradores registram incêndio de grandes proporções em empresa na Zona Oeste de Manaus

Nicole Gomes – Da Revista Cenarium

MANAUS – Um incêndio atingiu a empresa de transportes Bertolini Ltda, na tarde desta segunda-feira, 28, localizada no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste da cidade, e assustou os moradores das proximidades que registraram o ocorrido.https://55819dddd61b74b85aa074b2fbc96afa.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

O Corpo de Bombeiros informou à REVISTA CENARIUM que o incêndio começou às 15h30 da tarde e a corporação realizou o trabalho de extinção de incêndio e o rescaldo da área. Logo, o local está em segurança sendo entregue ao gerente da empresa.

Além disso, dois funcionários ficaram feridos e foram, imediatamente, levados ao hospital, muito antes da chegada dos bombeiros no local, por trabalhadores da empresa e sem ferimentos graves; ainda, segundo o Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com os bombeiros, o incêndio de grandes proporções aconteceu na cabine de pintura de um galpão da empresa, mas ainda não se sabe a causa.

A empresa Bertolini informou por meio de nota, que se solidariza e empenha todos os seus esforços no atendimento às duas pessoas feridas e apoio às famílias, a considerar que estão em atendimento médico. Além de estar analisando as causas do incêndio.

Imagem: reprodução da internet

Imagem: reprodução da internet

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...