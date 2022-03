PRF prevê liberação total da BR-364 para esta terça-feira, 1º, após 5 dias de interdições

Iury Lima – Da Revista Cenarium

VILHENA (RO) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF/RO), em Rondônia, prevê a liberação total do trânsito, no trecho interditado da BR-364, entre os municípios de Ariquemes (a 202 quilômetros de Porto Velho) e Itapuã do Oeste (distante 112 quilômetros da capital), para esta terça-feira, 1º de março, devido ao início das ações de reparo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O órgão realiza a elevação da principal rodovia federal do Estado, como uma espécie de rota alternativa para aliviar o congestionamento de mais de 20 quilômetros, formado devido à inundação da estrada após as fortes chuvas, visto que a subida das águas do Rio Jamari atingiu quase 2 metros sobre a BR. Com parte das obras já concluída, a PRF/RO começou, já nesta segunda-feira, 28, a liberar, no esquema ‘pare e siga’, a circulação dos veículos parados há quatro dias na estrada.

Leia Mais: Enchentes: duas rodovias federais são interditadas em RO; Acre fica isolado por via terrestre

“Durante 24 horas dá para passar, mas tem bastante filas e o tempo de espera é de duas a três horas”, informou à CENARIUM o policial Rodoviário Federal e Assessor de Comunicação da PRF, Andrei Milton.

“A previsão de conclusão das obras está para amanhã, terça-feira, 1º de março, no final do dia. Porém, pode haver atraso por falta de matéria-prima. As pedreiras aqui, não estão suportando a demanda de pedras necessárias para fazer o aterramento. Então, amanhã, se tudo der certo, no final do dia, estará tudo liberado”, acrescentou o agente.

As águas do Rio Jamari atingiram 1,60 metro sobre a BR-364, deixando o Estado do Acre isolado por via terrestre (Reprodução/Polícia Rodoviária Federal)

Por conta do bloqueio, o Estado do Acre ficou isolado por via terrestre. Ainda segundo a Polícia Rodoviária, a liberação total deve ocorrer no início da noite de terça-feira, 29.

Regras

Antes da liberação total, os motoristas devem seguir orientações da polícia para poder seguir viagem. “Como só existe uma faixa de trânsito, o local funciona em operação ‘pare e siga’. Qualquer tipo de veículo pode passar: moto, carro, ônibus, caminhões de todos os tipos, 24 horas. Só que demora bastante, porque só uma faixa está funcionando”, explicou Milton.

Ele complementa ainda que, para os caminhões especiais, existem duas regras: “Primeiro, a restrição de carnaval foi suspensa em todo o Estado. Então, não haverá nenhum tipo de restrição de circulação durante o dia. E a restrição de circulação noturna está suspensa apenas entre Porto Velho e Ariquemes. Então, esses caminhões podem rodar no período noturno entre a capital e Ariquemes”, disse.

Obra de urgência e pouca matéria-prima

De acordo com a PRF, mais de 100 profissionais e voluntários trabalham no aterramento da rodovia, numa ação que acontece em parceria do Dnit com o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER). No entanto, a falta de matéria-prima tem dificultado a continuidade dos reparos.

“O trecho alagado possui 500 metros de comprimento, 9 metros de largura e 3 metros de altura. Isso dá um total de 13.500 metros cúbicos. Para preencher esse espaço de pedras, são necessárias mais de 1.300 viagens de caminhão”, informou a polícia.

“Além do transporte e da quantidade, nós temos uma demanda operacional que as pedreiras conseguem atender. O volume de pedra exigida nesta obra é muito maior do que o que estava estocado, normalmente, para as necessidades aqui do Estado. Então, foi necessária uma operação, também de emergência, nessas pedreiras, para conseguirem suprir a demanda. Isso leva tempo. Isso consome trabalho”, disse ainda a PRF/RO. Para aterrar a área alagada são necessários 13.500 metros cúbicos de pedra, segundo a PRF/RO (Reprodução/Polícia Rodoviária Federal)

Solidariedade na estrada

Durante esses quatro dias de isolamento da BR-364, mais de 800 motoristas e viajantes tiveram de lidar com a fome, a sede e o desespero pela situação extremamente crítica. Para amenizar essas adversidades, a PRF/RO realizou doações de refeições, garrafas de água mineral e itens da cesta básica. Tudo com apoio da população rondoniense.

Prefeituras, empresas e cidadãos se uniram para arrecadar doações para caminhoneiros parados na estrada (Reprodução/Polícia Rodoviária Federal)

“A Prefeitura de Ariquemes e também a Prefeitura de Cujubim entregaram alimentação e água potável (…) A Associação Comercial e Industrial de Ariquemes fez a distribuição de alimentos e de água, e também instalou banheiros químicos durante esse trecho de paralisação para gerar maior conforto (…) Nós temos a empresa Purágua também, que fez a doação de um lote de água potável em diversas garrafas individuais, e a Polícia Rodoviária Federal tem feito esse trabalho de logística para ajudar aos profissionais das estradas”, detalhou Andrei Milton.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...