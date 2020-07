Em meio a pandemia, lixeiras viciadas aumentam em Macapá, acusa prefeitura

A Prefeitura de Macapá registrou aumento no número lixeiras viciadas nas ruas da cidade, durante a pandemia do Coronavírus. Os dados foram apresentados pela Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, que, por meio de um levantamento, identificou 15 pontos somente neste primeiro semestre do ano.

São áreas que servem de depósito de lixo e entulho, com amontoados de móveis usados, garrafas de plástico e outros materiais, ameaçando a saúde de quem mora nas proximidades desses locais. Maioria destes já foram limpos e a população voltou a despejar resíduos.

De acordo com a Secretaria de Zeladoria, a situação ocorre principalmente nos bairros Infraero 1, Perpétuo Socorro (atrás da Escola Maria Ivone), Congós (atrás do Ciosp), Jardim 1 (atrás da Escola AEIOU), Rua Liberdade, bairro Renascer (atrás do Detran), Rodovia do Pantanal, Praça do Pantanal, Avenida Ana Neri, Conjunto Mestre Oscar e Rodovia Norte/Sul.

“A eliminação dessas lixeiras viciadas tem sido uma das principais metas do Município, que, diariamente, trabalha para impedir a formação de novos pontos. Temos visto nesses locais a imprudência e o descaso de uma parcela da população que, mesmo após a retirada do entulho, voltou a jogar lixo, dando início novamente a novos pontos de lixeira viciada”, diz o secretário municipal de Zeladoria Urbana, Carlos Alberto Oliveira.

A reincidência desses casos é grande geralmente em bairros mais distantes do centro da cidade. “A gente limpa e orienta os moradores, mas esse tipo de situação continua acontecendo. Nossa fiscalização está diariamente nas ruas, verificando e identificando esses pontos, buscando conscientizar a população quanto ao descarte correto desse material, além de identificar os responsáveis pelo despejo irregular, para que sejam responsabilizados dentro do que rege os artigos da Lei Complementar 054/08, que prevê notificação e multa”, explica o secretário.

O lixo proveniente da limpeza de quintal ou capina é de total responsabilidade do morador, que deve contratar uma empresa para a retirada do entulho. A prefeitura não faz esse serviço. A pessoa autuada como responsável pela lixeira ou que despeje qualquer tipo de resíduo em via pública tem o prazo de 48 horas para fazer a retirada do material. A população pode ajudar a combater a prática ligando para o Disk Denúncia – (96) 99970-1078 – ou se dirigir ao prédio da Secretaria de Zeladoria, localizado na Avenida Maria Quitéria, nº 317, bairro Trem.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Mônica Silva

