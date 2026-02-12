Capacitações do Sebrae qualificam empreendedores para Carnaval no município de Vitória do Jari

A ação integra uma estratégia estadual de qualificação e fortalecimento dos pequenos negócios durante o período carnavalesco

Brenda Pires

De Vitória do Jari

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realiza capacitação voltada ao Carnaval no município de Vitória do Jari, para empreendedores populares, com o objetivo de preparar para atuação durante o período festivo, fortalecer a gestão dos negócios, a qualidade do atendimento e a geração de renda. A capacitação aconteceu nesta terça-feira (10), em Vitória do Jari, no Centro de Cultura do município, das 14h às 18h.

“O Carnaval é uma das maiores expressões culturais do nosso povo e uma grande oportunidade de geração de renda. Estamos capacitando empreendedores que vão atuar no Carnaval de 2026 para que estejam preparados não só para vender mais, mas para oferecer um serviço de qualidade, organizado e seguro. Isso fortalece a economia no estado inteiro, valoriza o trabalho dos pequenos negócios e transforma a festa em desenvolvimento tanto na capital quanto nos municípios”, destaca, Rômulo Brasão, gerente de Mercado e Internacionalização do Sebrae Amapá (UMI).

De acordo com a gestora de projetos do Escritório Regional do Sebrae em Laranjal do Jari, Cleane Ferreira, qualificar empreendedores para o período do Carnaval fortalece a organização dos negócios e a qualidade do atendimento ao público.

“Capacitar quem atua no Carnaval é essencial para garantir um atendimento de qualidade ao público e valorizar o trabalho dos empreendedores, para promover um Carnaval mais organizado, seguro e de sucesso para todos”, disse, Cleane Ferreira, gestora de projetos do Escritório Regional de Laranjal do Jari.

Capacitação

A iniciativa faz parte da estratégia estadual do Sebrae nos municípios de Macapá, Santana, Oiapoque, e Vitória do Jari, e tem como objetivo capacitar empreendedores populares e aquecer a economia do estado. A programação inclui cursos sobre atendimento ao folião e boas práticas de manipulação de alimentos, que visa organizar e tornar mais competitiva a atuação desses empreendedores durante o Carnaval. Este período é historicamente importante para desenvolver setores como alimentação, bebidas, serviços e a economia criativa.

“Essa capacitação foi um aprendizado muito importante para todos nós. Foi um momento para tirar dúvidas, fazer perguntas e aprimorar nosso trabalho. Agradeço ao Sebrae pela parceria e pela palestra, que contribuiu diretamente para fortalecer a atuação dos empreendedores”, afirmou Maria do Socorro Barbosa, presidente da Associação Cultural dos Ambulantes de Vitória do Jari.

Oportunidade

Além do caráter cultural, o Carnaval tem se consolidado como um importante vetor de geração de renda para pequenos negócios com ganhos significativos para a economia amapaense. O aumento do fluxo de pessoas, turistas e demanda por produtos e serviços cria oportunidades para empreendedores ampliarem faturamento, fortalecerem a relação com o público e consolidarem seus negócios no mercado local.

Kits

Como complemento à capacitação em boas práticas de manipulação de alimentos, os empreendedores recebem kits compostos por camisa, avental, touca e luvas. Os itens poderão ser utilizados durante o atendimento ao público e contribuem para a identificação dos participantes como empreendedores capacitados pelo Sebrae, com apoio do Governo do Estado e prefeituras, reforçando a padronização, a segurança alimentar e a credibilidade dos negócios.

Parceiros

São parceiros da ação, o Governo do Estado do Amapá (GEA), por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (SETE); o senador do Amapá, Davi Alcolumbre; e a Prefeitura Municipal de Vitória do Jari.

Coordenação

As capacitações do Carnaval no Sebrae são coordenadas pelo gerente de Mercado e Internacionalização do Sebrae Amapá (UMI), e gestor do Projeto do Economia Criativa, Rômulo Brasão, pela gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae no Amapá (UPPDT), Célia Cardoso, e em Vitória do Jari, pela gestora de projetos, Cleane Ferreira.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

Curtir isso: Curtir Carregando...