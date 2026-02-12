Governo do Estado lança aplicativo com informações do Carnaval 2026 no Amapá

Ferramenta está disponível para iOS e Android. Foliões podem acompanhar, em tempo real, tudo o que acontece no maior carnaval da Amazônia na palma da mão.

Por Volnei Oliveira

Para facilitar o acesso à informação e garantir mais comodidade ao público, o Governo do Estado lançou o aplicativo oficial do Carnaval Amapá 2026 – A Festa é do Povo, reunindo, em um só lugar, tudo o que o folião precisa saber para aproveitar a quadra carnavalesca com segurança, organização e diversão.

O App Carnaval Amapá foi desenvolvido pelo Centro de Gestão da Tecnologia da Informação (Prodap), em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) e Secretaria de Estado da Cultura (Secult). A ferramenta e está disponível gratuitamente nas plataformas iOS e Android, fortalecendo a tecnologia como aliada da cultura e da segurança da população.

Baixe aqui https://share.google/B9wG7MjFF98n3tu0C (ANDROID)

Baixe aqui https://apps.apple.com/br/app/carnaval-amap%C3%A1/id6741870324 (iOS)

“É com grande satisfação que apresentamos o App Carnaval Amapá 2026, desenvolvido para reunir, em um só lugar, todas as informações do maior espetáculo cultural do nosso estado. Com uma interface moderna e intuitiva, o aplicativo foi pensado para que o folião tenha acesso fácil e rápido a tudo o que precisa para aproveitar ao máximo a festa”, explicou o diretor-presidente do Prodap, Cirilo Simões.

As grandes celebrações retomadas pela atual gestão, a exemplo da Expofeira e do Réveillon, têm proporcionado aos amapaenses experiências únicas, diferenciadas e alinhadas às novas tecnologias. O apoio contínuo do Governo do Estado às programações culturais do Amapá reforça a valorização e a preservação das raízes amapaenses, promovendo alegria e desenvolvimento econômico.

“O carnaval fomenta a economia criativa. Pensamos a folia na totalidade: diversão, alegria, entretenimento, segurança e, acima de tudo, como meio de impulsionar a economia local. Sem dúvida, o acesso às informações do nosso carnaval ao alcance das mãos é mais uma forma de entregar e promover uma edição da festa de maneira completa, aliando diversão e desenvolvimento econômico”, ressaltou a secretária de Estado da Comunicação, Ana Girlene.

Novidades

Ao realizar o login, o usuário encontrará notícias oficiais do Carnaval, diretamente da Agência de Notícias do Amapá, além de informações completas sobre cada escola de samba e blocos: horários, datas, enredos, fantasias, alas, cores, nome do presidente e ficha técnica detalhada.

Também é possível ter informações sobre localização dos eventos e serviços úteis, como mapas, orientações de trânsito, pontos de apoio, ações de segurança e canais de atendimento ao cidadão. O aplicativo traz ainda curiosidades e informações sobre campanhas institucionais, como o combate à violência, o respeito às mulheres e o consumo consciente.

O App permite o compartilhamento de conteúdos, como informações e músicas, além de disponibilizar a agenda integrada à programação oficial do evento.

Um dos grandes diferenciais deste ano é o sistema de votação popular, que seguirá os critérios da Liesap. A votação será liberada exclusivamente no momento do desfile de cada escola.

Outra inovação importante é o compartilhamento de localização em tempo real, com autenticação por token. A cada novo compartilhamento, um token é gerado, garantindo mais segurança. Caso a localização seja interrompida, um novo token será criado. Agora, é possível compartilhar a localização com várias pessoas simultaneamente.

O lançamento do aplicativo integra as ações de inovação e modernização dos serviços públicos, aliando tecnologia à valorização da cultura popular. A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado em oferecer um Carnaval cada vez mais organizado, acessível e seguro para todos.

Foto de capa: Maksuel Martins

Agência de Notícias do Amapá

