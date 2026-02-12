Arquibancadas gratuitas garantem acesso a 5 mil pessoas no Carnaval do Amapá

Iniciativa do Governo do Estado promove inclusão, democratiza o espetáculo e emociona quem faz e vive a festa na avenida.

Por Lucas Mota

O Carnaval do Amapá 2026 já entra para a história como um dos mais inclusivos dos últimos anos. Com a oferta de arquibancadas gratuitas, o Governo do Amapá está disponibilizando 5 mil vagas no sambódromo para que o público acompanhe de perto o desfile das escolas de samba, fortalecendo a cultura, incentivando a participação popular e valorizando quem constrói o espetáculo na avenida.

A medida amplia o acesso da população ao maior evento cultural do estado, permitindo que mais amapaenses vivenciem a emoção do desfile sem custo, ocupando os espaços com alegria, segurança e organização. A expectativa é de arquibancadas lotadas e de uma festa ainda mais vibrante, marcada pela diversidade e pelo entusiasmo do público.

Para quem vive o carnaval intensamente, como o artista e coreógrafo Jonathan Quaresma Costa, de 39 anos, a iniciativa representa um avanço significativo. Amapaense, ele desfila este ano por oito escolas de samba, Império do Povo, Maracatu da Favela, Boêmios do Laguinho, Unidos do Buritizal, Emissários da Cegonha, Embaixada do Samba, Império da Zona Norte e Piratas Estilizados, em uma verdadeira maratona na avenida.

“A expectativa é grande este ano, ainda mais com as arquibancadas gratuitas. As pessoas vão ter acesso livre para assistir, e isso é muito importante. Eu fico muito feliz que isso tenha acontecido”, destaca Jonathan.

Para ele, o carnaval é mais do que festa, é refúgio, expressão artística e transformação social. Além de desfilar, atua na criação de fantasias, produz destaques, elabora figurinos para comissões de frente e assina coreografias de alas.

“O carnaval representa um momento de escape da rotina exaustiva do trabalho ao longo do ano. É onde eu desenvolvo meu talento e sou imensamente feliz. Isso muda tudo, porque muita gente quer assistir, quer prestigiar as escolas, mas às vezes não tem condições. Quando o Governo garante esse acesso, permite que famílias inteiras venham viver esse momento. Tenho certeza de que o público vai lotar e mostrar, mais uma vez, o quanto o amapaense ama o carnaval”, afirma.

A decisão do Governo do Amapá de garantir arquibancadas gratuitas reforça o compromisso com a democratização da cultura, assegurando que o espetáculo seja acessível a todos, dos artistas que se dedicam o ano inteiro às escolas às famílias que aguardam ansiosas para vibrar nas arquibancadas.

