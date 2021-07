Oficina WhatsApp Business ferramenta de vendas para fornecedores está com inscrições abertas no Sebrae

A capacitação proporciona conhecimento para operacionalizar o aplicativo Whatsapp Business e como pode ajudar no aumento do número de vendas

Monalice Nogueira

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realiza a Oficina WhatsApp Business como ferramenta de vendas para fornecedores e para interessados. O treinamento On-Line, acontece pela Plataforma Google Meet, nesta quinta (29), às 19h.

O diretor de administração finanças do Sebrae no Amapá, Marcel Harb, destaca que, por meio dos segredos do aplicativo, é possível fazer a diferença no momento de consolidar uma venda. “Grande parte dos fornecedores dependem do Whatsapp para fechar negócios e muitos perdem oportunidades por não utilizarem a ferramenta de forma correta. Essa oficina irá ajudar a aprimorar o atendimento pelo WhatsApp Business”, disse o diretor de administração finanças do Sebrae no Amapá, Marcel Harb.

Segundo o Consultor de Marketing do Sebrae, Jacks Andrade, assuntos como, as principais técnicas de atendimento; criação de perfil; atualização de dados; elaboração de catálogos para produtos e serviços; utilização do storys, além de muitos outros pontos, será apresentado durante a oficina. “A oficina será bem dinâmica e objetiva. Os participantes aprenderão a utilizar as ferramentas de forma estratégica”, destaca o consultor, Jacks Andrade.

A capacitação faz parte do Programa Desenvolvimento de Fornecedores, que promove a capacidade de desempenho superior dos fornecedores de bens e serviços do Sebrae no Amapá, assegurando oportunidade de ganhos de produtividade e aumento da qualidade nas entregas.

Inscrição

Para realizar a inscrição na Oficina WhatsApp Business como ferramenta de vendas para fornecedores e para possíveis fornecedores, é necessário fazer um investimento de R$ 20 reais. Os interessados podem entrar em contato pelo número (96) 3312-2827.

