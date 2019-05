SESI e SENAI Amapá abrem processo seletivo para contratação de técnicos

Macapá/Santana – No período de 13 a 16 de maio, o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá abrem inscrições para contratação de técnico e assistente técnico operacional, nas áreas de administração, ciências contábeis, economia, contabilidade e segurança no trabalho. O currículo constando a vaga e o nome completo deve ser enviado para oe-mailrh.curriculum@sesisenaiap.org.br.

Todas as informações que orientam a como se candidatar constam no Comunicado do Processo Seletivo nº 002/2019, publicado na área Editais dos sites: www.ap.sesi.org.br e www.ap.senai.br. Pessoas que tenham vínculo de parentesco, natural ou civil, com dirigente ou empregado do SESI ou do SENAI Amapá estão impedidas de disputar as vagas.

A seleção contará com etapas de caráter eliminatório que englobam análise curricular, comprovação de documentos, dinâmica de grupo/prova de conhecimentos e entrevista. O processo terá validade de 12 meses a contar da data de publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.