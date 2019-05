Mãe e filho conquistam diploma juntos

Formatura vai ocorrer na próxima segunda-feira (13)



Quem vê a alegria de Cristiane Nunes, 42 anos, nem imagina toda a sua caminhada. Casada, mãe de dois filhos e com todas as atividades profissionais e do lar para cuidar, ainda foi capaz de encarar uma graduação. Sua motivação? O filho mais velho. Lucas Nunes, 22 anos, foi seu maior incentivo. “Eu estimulava Lucas para que ele fizesse uma faculdade. Sentamos juntos, visitamos sites das universidades e começamos a pesquisar sobre os cursos”, conta Cristiane.

Foi durante a fase de pesquisa, que os dois perceberam o interesse comum pelo curso de Publicidade e Propaganda. Mas fator financeiro era um impedimento. “Estávamos procurando algo que fosse possível pera ele mesmo pagar a faculdade. Não dava para sonhar com a minha”. Tudo mudou quando mãe e filho ficaram sabendo do Educa Mais Brasil, programa de fomento educacional que oferece bolsas de estudos. Os dois conseguiram ser contemplados com desconto de 70% nas mensalidades. “Com esse apoio, criei coragem e me matriculei junto com meu filho”.

A intenção inicial era estudar em turnos opostos, mas o destino não quis assim. Cristiane se matriculou pela manhã, porque seria o horário que o filho caçula Mateus estaria na escola. Para sua surpresa, a turma não foi formada e ela acabou sendo transferida para o turno da noite, onde passou a frequentar a mesma sala de aula do filho.



Lucas confessa que, de início, não gostou muito da ideia. O sentimento de ansiedade e insegurança se misturava à novidade da vida universitária. Cristiane ainda propôs que eles fizessem de conta que não se conheciam, mas a rotina e o vínculo denunciaram o parentesco. Alunos da Anhanguera de Jacareí, os dois se preparam para um dos momentos mais aguardados, a tão sonhada formatura.

A cerimônia de colação de grau vai ocorrer na próxima segunda-feira (13). Por quatro anos, mãe e filho dividiram a sala de aula e os trabalhos da faculdade. Agora, compartilham também o sentimento de gratidão. “Sou muito grato e privilegiado. Estou muito feliz em compartilhar com a minha mãe um dos meus maiores sonhos”, define Lucas. Cristiane continua enxergando o filho como sua maior motivação. “Se não fosse pelo Lucas, eu nunca voltaria a estudar. Tudo isso aconteceu por causa dele. O sentimento é de realização em dobro”.

Seguir investindo nos estudos é o desejo da família. “Talvez eu invista em uma nova graduação, é algo que eu estou analisando. Mas, inicialmente, estou pensando na minha pós-graduação”, planeja Cristiane. Lucas também não descarta a possibilidade de investir em uma especialização, mas hoje colhe os frutos positivos de já estar trabalhando na área escolhida.

Bárbara Maria – Agência Educa Mais Brasil