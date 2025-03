Encontro de sensibilização busca parceria para desenvolver Identidade Geográfica do Abacaxi de Porto Grande

Trabalho conjunto intersetorial visa agregar valor, aumentar produtividade e divulgar o abacaxi e o município

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) participou do encontro promovido pela Associação dos Produtores de Abacaxi de Porto Grande (Aspa/PG) que reuniu representantes do poder legislativo, executivo, secretários do nosso município e do estado do Amapá, bem como, de outras instituições. O objetivo foi apresentar a associação, novas perspectivas para desenvolvimento do município a partir da Indicação Geográfica do Abacaxi (IG), bem como, ações voltadas a valorização no setor de produção, e estabelecer novas parcerias.

O gerente da Unidade de Agronegócio e Indústria em exercício, Erick Dias, destacou a iniciativa dos produtores e a importância desta ação que poderá beneficiar outros pequenos negócios urbanos, o Trade Turístico por exemplo e o Próprio município de Porto Grande, a convite da comissão reguladora de Identificação Geográfica do abacaxi.

“A Associação de Produtores Rurais de Porto Grande e o Sebrae estão juntos nesse movimento que envolve os governos municipal, federal, estadual, e várias instituições apoiando o plano de ação nesse ano para promover a IG do abacaxi”, disse o gerente em exercício, Erick Dias.

Para o presidente da Aspa/PG, Suel Diniz, o encontro com os parceiros e várias entidades é para se discutir sobre o abacaxi de Porto Grande após o reconhecimento da IG. “Precisamos de parcerias para desenvolver um trabalho de qualidade e contamos com o apoio de todos; essas entidades vão somar com a gente para conseguirmos para alavancar a cultura no nosso município”, afirmou Suel Diniz.

Segundo a diretora executiva da Aspa/PG, Mircea Amador Diniz, no encontro a associação mostrou o trabalho que estão fazendo, todo o percurso que já feito até chegar ao selo, e a partir de agora, traçar parcerias e metas para desenvolver esse produto dentro de um ambiente bem maior. “Estamos buscando o estado para termos a possibilidade de exportação. É um dia ímpar, esse momento, é um momento em que cada entidade vai levando a sua demanda para analisar de que forma pode contribuir para o nosso crescimento e para a expansão do desse produto dentro do nosso município, nosso estado e do nosso Brasil.

O encontro de parceria ocorreu no Auditório do Escritório Regional do Sebrae em Porto Grande, localizado à Rua Gerino Porto, 194 – Centro, no dia 26 de fevereiro, às 10 horas. Na ocasião, o gerente da UAC-Agrin/Sebrae em exercício, Erick Dias, apresentou a nova gestora do Projeto Agricultura Familiar e Biodiversidade do Sebrae no Amapá, Mayara Fernanda.

