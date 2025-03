Centro de Música Walkíria Lima abre inscrições para os corais Oscar Santos e Infantojuvenil Rosana Lobato em Macapá

Os amantes da música e coral têm uma grande oportunidade neste mês de março. O Governo do Amapá abriu inscrições para o processo seletivo dos corais Oscar Santos e Infantojuvenil Rosana Lobato do Centro de Educação Profissional de Música Walkíria Lima, em Macapá. As inscrições ocorrem a partir das 8h desta quinta-feira, 13, até o domingo, 16, em formulário on-line, também disponível no perfil oficial da instituição no Instagram em @cepmwalkirialima.

LINK INSCRIÇÕES CORAL ROSANA LOBATO

LINK INSCRIÇÕES CORAL OSCAR SANTOS

Quem pode participar?

O processo seletivo está aberto para duas faixas etárias:

Coral Infantojuvenil Rosana Lobato: voltado para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos.

Coral Oscar Santos: destinado a jovens e adultos de 18 a 50 anos.

Não há pré-requisitos formais para participar, mas todos os inscritos passarão por um teste de audição para avaliar sua predisposição ao canto afinado. Essa etapa é fundamental para garantir que os candidatos tenham condições de integrar o coral e desenvolver sua musicalidade em grupo.

“Nosso objetivo é ensinar e aprimorar talentos. No entanto, algumas pessoas, por questões fisiológicas ou médicas, não conseguem afinar a voz, mesmo com treinamento. Por isso, realizamos audições para identificar aqueles que possuem predisposição para o canto afinado e podem evoluir dentro do coral”, explica Bruno George, diretor do Centro Walkíria Lima.

As audições acontecerão na sede do Walkíria Lima, no centro de Macapá

Cronograma do Processo Seletivo

Segunda-feira, 17 – Divulgação da lista de homologados;

Terça-feira, 18 – Teste de audição para o Coral Infantojuvenil Rosana Lobato, das 18h às 20h;

Dias 20 e 21 de março – Teste de audição para o Coral Oscar Santos, das 18h às 20h;

Sábado, 22 – Divulgação do resultado final, às 16h.

As audições acontecerão na sede do Walkíria Lima, no centro de Macapá. Essa é uma grande oportunidade para novas experiências musicais. Além de aprimorar técnicas vocais, os participantes terão a chance de se apresentar em eventos culturais e fortalecer a tradição musical do Amapá.

Foto de capa: Luan Macêdo/Seed

Agência de Notícias do Amapá

