MP Comunitário e Sesc/AP realizam ação na Fazenda Esperança 

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP), por meio do seu programa MP Comunitário, realizou no último sábado (23), na Fazenda Esperança, a aplicação de flúor dental em cerca de 35 pessoas acolhidas naquele espaço terapêutico, também foram ministradas orientações sobre a saúde bucal. O projeto de orientação religiosa atua no apoio de pessoas em tratamento contra a dependência de álcool e outras drogas

A ação, executada em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc/AP), é resultado da visita da procuradora-geral do MP-AP, Ivana Cei, em companhia do presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, deputado Kaká Barbosa, à Fazenda Esperança, no dia 5 de março de 2022.

O assessor técnico do MP-AP, José Villas Boas, acompanhado da analista ministerial Odilene Reis, com apoio do servidor George Gomes, fizeram o transporte e apoio à equipe de dentistas, visitaram as instalações e realizaram o levantamento de necessidades para ações futuras na Fazenda Esperança.

Pelo Sesc/AP, estiveram na ação a diretora Êmile Pereira da instituição, a encarregada do Setor de Odontologia do órgão, Michelle Barbosa, a odontóloga Lúvia de Freitas e a auxiliar de Saúde Bucal, Thania Assunção.

Localizada na AP-010, em uma área rural entre Macapá, Santana e Mazagão, a Fazenda Esperança sobrevive permanentemente de doações, desde serviços voluntários, a utensílios domésticos, itens de higiene pessoal, roupas, agasalhos e alimentação. A missionária responsável pelo projeto, Renatta Monteiro, agradeceu a iniciativa do MP-AP e Sesc e agradeceu a realização da ação de saúde.

“Ações como essas ajudam sobremaneira às pessoas abrigadas nesta instituição, que são acolhidas em situação de abandono familiar, moradores de rua, dependentes químicos, etc. Eles não cuidam da própria saúde e nós dependemos de parceiros sensíveis a esses problemas sociais para atendê-los em suas necessidades básicas. Agradecemos ao Ministério Público e ao Sesc por trazerem esses serviços para a Fazenda Esperança”, destacou Renatta Monteiro.

De acordo com José Villas Boas, essas ações atendem à responsabilidade social da instituição em sua missão estratégica, que é executada em todo o Amapá, em prol da sociedade.

“O MP trabalha para atender, da melhor forma possível, as demandas sociais em todos os municípios do Estado. Os problemas decorrentes da dependência em álcool e drogas podem atingir a qualquer família. Sensível a este problema de saúde pública, a PGJ do MP-AP, Dra. Ivana Cei, reconhece a importância do trabalho voluntário realizado por instituições religiosas com o propósito de apoiar os que buscam esse auxílio. Por isso, estamos dando a nossa contribuição para a recuperação das pessoas que fazem tratamento no projeto”, pontuou José Villas Boas.

Mais ações previstas para a Fazenda Esperança

Está programado para o período de 06 a 10 de junho de 2022, o curso de Panificação a ser realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/AP). A capacitação, com 40h, para o aperfeiçoamento das técnicas de panificação será disponibilizada aos internos da Fazenda Esperança. O Acordo de Parceria entre o MP-AP e o SENAC prevê vários outros treinamentos e está em processo de assinatura entre os entes cooperantes.

O objetivo é que, ao sair do projeto após tratamento, estes cidadãos tenham capacitação técnica para o mercado de trabalho. Para que, desta forma, possam ter emprego e renda.

Mais sobre a Fazenda da Esperança

A Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança Marco Liva é uma comunidade terapêutica que nasceu na Igreja Católica há 36 anos. A Fazenda conta com 144 unidades, com a missão de recuperar dependentes de substâncias psicoativas – existentes em 23 países – com base no tripé: espiritualidade, convivência familiar e trabalho, visando resgatar os valores, o amor próprio e a cidadania dos que passam pela obra.

